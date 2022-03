Κοινωνία

Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου: κυκλοφορικές ρυθμίσεις για 10 ημέρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κλείσιμο της Εθνικής Οδού ανά διαστήματα και άλλες παρεμβάσεις για την ολοκλήρωση τεχνικών έργων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν για 10 ημέρες στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής,

«Λόγω εκτέλεσης εργασιών, για το χρονικό διάστημα από 14/3/2022 έως 23/3/2022, από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες από 07:00΄ έως 20:00΄, θα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην κάθετη οδό του Α/Κ Θηβών, στο ύψος της 23,740 χ/θ της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, περιοχής Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας ως εξής:

ΦΑΣΗ Α΄

Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας της κάθετης οδού του Α/Κ Θηβών, ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

ΦΑΣΗ Β΄

Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας της κάθετης οδού του Α/Κ Θηβών, ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Η Β΄ Φάση εργασιών θα εκκινήσει με την ολοκλήρωση της Ά Φάσης.

ΦΑΣΗ Γ΄

O Ολικός αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο τμήμα της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. που διέρχεται κάτω από τον Α/Κ Θηβών, από την 19:00΄ώρα της Τετάρτης 16/03/2022 έως 06:00΄ώρα της Πέμπτης 17/03/2022 (με εναλλακτικές ημερομηνίες την Πέμπτη 17/03/2022 ή την Παρασκευή 18/03/2022 κατά τις ίδιες ώρες).

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται με έξοδο από τον αυτοκινητόδρομο και επανείσοδο σε αυτόν μέσω των αντίστοιχων κλάδων εξόδου και εισόδου του Α/Κ Θηβών.

O Ολιγόλεπτος αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της κάθετης οδού του Α/Κ Θηβών, ρεύμα κυκλοφορίας προς Μάνδρα, στο τμήμα μεταξύ του κλάδου εισόδου στη Ν.Ε.Ο.Α.Κ. προς Αθήνα και του κλάδου εξόδου από τη Ν.Ε.Ο.Α.Κ. προς Κόρινθο (τμήμα της κάθετης οδού του Α/Κ Θηβών άνωθεν της Ν.Ε.Ο.Α.Κ.). Ο ολιγόλεπτος αποκλεισμός θα έχει διάρκεια περί τα 25 λεπτά και θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 00:00 έως 04:00 της Πέμπτης 17/03/2022.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του Α/Κ Παραδείσου της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. ο οποίος βρίσκεται περί τα 1300μ. ανατολικά του Α/Κ Θηβών ως εξής:

Είσοδος στην Ν.Ε.Ο.Α.Κ. στο ρεύμα προς Αθήνα από τον κλάδο εισόδου του Α/Κ Θηβών, αναστροφή στον Α/Κ Παραδείσου και έξοδος από την Ν.Ε.Ο.Α.Κ. στο ρεύμα προς Κόρινθο από τον κλάδο εξόδου του Α/Κ Θηβών.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση».

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Φιλιππίδης: η επιδείνωση της υγείας του και ο γυναικολόγος... “κλειδί” (βίντεο)

Μυτιλήνη: Είδε τους διαρρήκτες στο σπίτι της... από την Αυστραλία! (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Βερύκιος: ο Κοντομηνάς δεν ήθελε να ταφεί εν κρυπτώ (βίντεο)