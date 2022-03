Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η πρώτη συνέντευξη της Ρωσίδας δημοσιογράφου μετά τη σύλληψή της

Η Μαρίνα Οβσιάνικοβα που διαμαρτυρήθηκε για τον πόλεμο στην Ουκρανία στο Κανάλι Ένα μίλησε μια ημέρα αφότου συνελήφθη.

Η διαδηλώτρια της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Μαρίνα Οβσιάνικοβα δήλωσε σήμερα στο Ρόιτερς ότι ανησυχεί εξαιρετικά για την ασφάλειά της και ότι ελπίζει πως η διαμαρτυρία της εναντίον του πολέμου στην Ουκρανία δεν ήταν μάταιη και πως οι Ρώσοι θα ανοίξουν τα μάτια τους στην προπαγάνδα.

Στην πρώτη τηλεοπτική συνέντευξή της μετά την διαμαρτυρία της που έγινε σε ζωντανή μετάδοση το βράδυ της Δευτέρας στο Κανάλι Ένα, η Οβσιάνικοβα δήλωσε πως δεν σχεδιάζει να διαφύγει από τη Ρωσία και πως ελπίζει ότι δεν θα βρεθεί αντιμέτωπη με ποινικές κατηγορίες.

«Πιστεύω σ' αυτό που έκανα, αλλά τώρα καταλαβαίνω την κλίμακα των προβλημάτων που θα πρέπει να αντιμετωπίσω και, φυσικά, ανησυχώ εξαιρετικά για την ασφάλειά μου», δήλωσε στο Ρόιτερς η Οβσιάνικοβα.

«Δεν αισθάνομαι καθόλου ήρωας... Ξέρετε, θέλω πραγματικά να αισθανθώ ότι αυτή η θυσία δεν ήταν μάταιη και ότι ο κόσμος θα ανοίξει τα μάτια του».

Στη δημοσιογράφο επιβλήθηκε χθες, Τρίτη, πρόστιμο 30.000 ρουβλίων (280 δολάρια), μερικές ώρες αφού το Κρεμλίνο κατήγγειλε την πράξη διαμαρτυρίας της ως «χουλιγκανισμό».

Το Ρόιτερς υπέβαλε γραπτό αίτημα στο υπουργείο Εσωτερικών, από το οποίο ζητά περαιτέρω σχόλιο για την υπόθεσή της ενώ παράλληλα ερωτά αν οι νομικές διαδικασίες σε βάρος της έχουν πλέον κλείσει.

Η Οβσιάνικοβα είπε στο Ρόιτερς πως ήθελε, όχι μόνο να διαμαρτυρηθεί κατά του πολέμου, αλλά και να στείλει ένα μήνυμα απ' ευθείας στους Ρώσους: «Μην γίνεστε τέτοια ζόμπι· μην ακούτε αυτή την προπαγάνδα· μάθετε πώς να αναλύετε την πληροφορία· μάθετε πώς να βρίσκετε άλλες πηγές πληροφόρησης - όχι μόνο τη ρωσική κρατική τηλεόραση».

