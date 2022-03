Πολιτική

Παναγιωτόπουλος - Ακάρ: Τι συζήτησαν στις Βρυξέλλες

Με τον Τούρκο ομόλογό του Χουλουσί Ακάρ συναντήθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος,στο περιθώριο της συνόδου των ΥΠΑΜ του ΝΑΤΟ.

Με τον Τούρκο ομόλογό του Χουλουσί Ακάρ συναντήθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, στο περιθώριο της έκτακτης συνόδου των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες.

«Κατά τη συνάντηση υπογραμμίστηκε η σημασία μείωσης των εντάσεων και εμπέδωσης κλίματος ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο, βάσει των κανόνων Διεθνούς Δικαίου και αρχής καλής γειτονίας. Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί προσεχώς συνάντηση για συνομιλίες περί δραστηριοτήτων Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ)», όπως αναφέρει σχετική ανακοινωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ανακοίνωση, μετά από την συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Τουρκίας εξέδωσε και το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, όπου αναφέρει πως «Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Χουλουσί Ακάρ συνεχίζει τις διμερείς συναντήσεις στο Αρχηγείο του ΝΑΤΟ, όπου μετέβη για να παραστεί στην Έκτακτη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Ακάρ συναντήθηκε αρχικά με την Καναδή υπουργό Άμυνας Ανίτα Ανάντ και στη συνέχεια με τον Έλληνα υπουργό Άμυνας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο».

