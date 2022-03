Ουκρανία - Ζελένσκι στο Κογκρέσο: Θυμηθείτε το Περλ Χάρμπορ

Με το «Slava Ukraina» υποδέχτηκαν την ομιλία του Ουκρανού προέδρου στο Κογκρέσο των ΗΠΑ. Το δραματικό μήνυμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μιλώντας ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε έναν παραλληλισμό μεταξύ του πολέμου που εξαπέλυσε η Μόσχα στην Ουκρανία και των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και της επίθεσης της ιαπωνικής αεροπορίας κατά της αμερικανικής βάσης στο Περλ Χάρμπορ το 1941.

«Στη σπουδαία ιστορία σας, έχετε σελίδες που σας επιτρέπουν να κατανοήσετε τους Ουκρανούς», είπε απευθυνόμενος μέσω τηλεδιάσκεψης στο αμερικανικό νομοθετικό σώμα. «Θυμηθείτε το Περλ Χάρμπορ, εκείνο το φρικτό πρωινό της 7ης Δεκεμβρίου 1941, όταν ο ουρανός σας σκοτείνιασε από τα αεροπλάνα που σας επιτέθηκαν», «θυμηθείτε την 11η Σεπτεμβρίου, εκείνη την φρικτή μέρα του 2001», είπε.

«Αυτόν τον τρόμο, η Ευρώπη δεν τον έχει βιώσει εδώ και 80 χρόνια», είπε.

Τα μέλη του Κονγκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών υποδέχθηκαν όρθια και με παρατεταμένο χειροκρότημα τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος απευθύνεται μέσω τηλεδιάσκεψης στο αμερικανικό νομοθετικό σώμα.

«Slava Ukraina», «Δόξα στην Ουκρανία», είπε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι υποδεχόμενη τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

