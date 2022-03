Αθλητικά

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου – Καραλής: Εκτός λόγω τραυματισμού

Ο Έλληνας επικοντιστής παρά τις εντατικές θεραπείες δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα στον δικέφαλο. Με 6 αθλητές πλέον η ελληνική αποστολή.

Εκτός του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου, που αρχίζει την Παρασκευή (18/3) στο Βελιγράδι, μένει τελικά ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Έλληνας επικοντιστής, παρότι προσπάθησε με θεραπείες τις τελευταίες ημέρες, δεν έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού στον δικέφαλο και ο γιατρός του ΣΕΓΑΣ, Διονύσης Χίσσας, έκρινε μετά την τελευταία εξέταση πως ο αθλητής δεν είναι σε θέση να μπει σε έναν αγώνα υψηλού επιπέδου, ενώ ελλοχεύει και ο κίνδυνος σοβαρής υποτροπής, που θα έθετε εν αμφιβόλω τη συμμετοχή του στη σεζόν του ανοιχτού.

Ο Καραλής, ο οποίος δεν είχε ακολουθήσει την υπόλοιπη αποστολή στο Βελιγράδι (επρόκειτο να ταξιδέψει την Παρασκευή), θα συνεχίσει τις θεραπείες του και όταν ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του θα ξεκινήσει προετοιμασία για τη θερινή περίοδο.

Μετά την τέταρτη θέση στους Ολυμπιακούς του Τόκιο και με 5,81μ. φέτος στον κλειστό στίβο, ο Καραλής είχε υψηλές προσδοκίες από το Παγκόσμιο του Βελιγραδίου, όπου θεωρείτο ανάμεσα στους διεκδικητές των μεταλλίων.

Η ελληνική αποστολή για το Παγκόσιο κλειστού αποτελείται πλέον από έξι αθλητές/τριες: Μίλτο Τεντόγλου, Κώστα Δουβαλίδη, Νίκο Ανδρικόπουλο, Ραφαέλα Σπανουδάκη, Ελισάβετ Πεσιρίδου και Ειρήνη Βασιλείου.

