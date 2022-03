Κόσμος

Πούτιν: Ο πλανήτης πληρώνει τις φιλοδοξίες της Δύσης

Δεν θα αφήσουμε την Ουκρανία να γίνει «προγεφύρωμα» για «επιθετικές ενέργειες» κατά της Ρωσίας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Ρωσίας.

"Όλος ο πλανήτης πληρώνει τις φιλοδοξίες της Δύσης" δήλωσε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι η Δύση ωθεί την Ουκρανία να συνεχιστεί η αιματοχυσία, παρέχοντας στο Κίεβο όπλα.

Η Ουκρανία με τη στήριξη των Δυτικών δυνάμεων οργάνωσε επιθετικές ενέργειες κατά της Ρωσίας, τόνισε. Η Δύση δεν θα πετύχει στην προσπάθειά της να επιτύχει παγκόσμια κυριαρχία και να διαμελίσει τη Ρωσία, είπε.

"Εάν η Δύση πιστεύει ότι η Ρωσία θα κάνει πίσω, δεν καταλαβαίνει τη Ρωσία", δήλωσε ο Πούτιν την 21η ημέρα του πολέμου κατά της Ουκρανίας.

Πρόσθεσε ότι η "στρατιωτική του επιχείρηση" στην Ουκρανία προχωρά με επιτυχία, λέγοντας ότι η Μόσχα δεν θα άφηνε αυτή τη χώρα να γίνει «προγεφύρωμα» για «επιθετικές ενέργειες» κατά της Ρωσίας.

"Η επιχείρηση προχωρά με επιτυχία, σε αυστηρή συμφωνία με τα προκαθορισμένα σχέδια", είπε ο Πούτιν σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν στην τηλεόραση, διαβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι δεν είχε καμία πρόθεση να «καταλάβει» την Ουκρανία. Η Μόσχα αποκαλεί την εισβολή της στην Ουκρανία, "ειδική στρατιωτική επιχείρηση".

Συμπλήρωσε πως η Μόσχα είναι έτοιμη να συζητήσει για ουδέτερο καθεστώς της Ουκρανίας σε συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών, αλλά ότι η Μόσχα θα επιτύχει τους στόχους της στρατιωτικής της επιχείρησης, η οποία προχωρά βάσει σχεδίου.

Ο Πούτιν είπε ότι η Δύση έχει ουσιαστικά κηρύξει τη Ρωσία σε χρεοκοπία στο πλαίσιο των κυρώσεων που έχει επιβάλει εις βάρος της Μόσχας για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και ότι ο πόλεμος ήταν απλώς ένα πρόσχημα για τη Δύση να επιβάλει κυρώσεις.

"Η Δύση δεν μπαίνει καν στον κόπο να κρύψει το γεγονός ότι στόχος της είναι να βλάψει ολόκληρη τη ρωσική οικονομία, κάθε Ρώσο", είπε.

