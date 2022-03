Πολιτική

Μητσοτάκης: Το μήνυμα για τα μέτρα στήριξης

Ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει τις αποφάσεις της κυβέρνησης που αφορούν στο πακέτο στήριξης των πολιτών απέναντι στο κύμα ακρίβειας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε τηλεοπτικό του μήνυμα, ενημέρωσε τους πολίτες, για τα μέτρα στήριξης στους πολίτες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από τις ανατιμήσεις.

Αύριο Πέμπτη 17 Μαρτίου, στις 08:30 θα γίνει η εξειδίκευση των μέτρων από του Υπουργούς: Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργο Γεωργαντά και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη.

Την παρουσίαση θα συντονίσει ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

