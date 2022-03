Πολιτική

Αιγαίο: κρεσέντο τουρκικών προκλήσεων με δεκάδες παραβιάσεις

Πόσες παραβάσεις καταγράφηκαν πάνω από το Αιγαίο.

Αεροσκάφη της τουρκικής αεροπορίας, προχώρησαν και σήμερα σε παραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 51 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τις οποίες, οι 31 από τα κατασκοπευτικά CN-235, οι 18 από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) και δύο από μαχητικά F-16.

Παράλληλα, υπήρξαν και δέκα παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Τα τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο και σύμφωνα με όσα αναφέρει το ΓΕΕΘΑ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά την πάγια πρακτική.

