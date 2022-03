Πολιτική

Ακρίβεια – μέτρα στήριξης: Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στο μήνυμα Μητσοτάκη

Σκληρή επίθεση στον Πρωθυπουργό, για το μήνυμα του αναφορικά με τα νέα μέτρα στήριξης, εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσε το μήνυμα του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τα νέα μέτρα στήριξης, προκειμένου να αναχαιτιστεί το νέο κύμα ακρίβειας που πλήττει τους πολίτες.

ΣΥΡΙΖΑ: Η κοινωνία δεν αντέχει άλλο τον εμπαιγμό

Το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωση του, χαρακτηρίζει «Επίδειξη αυτοθαυμασμού και κάλυψης των καρτέλ το διάγγελμα Μητσοτάκη» και επισημαίνει ότι «Η κοινωνία δεν ανέχεται άλλο τον εμπαιγμό».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης: Για μία ακόμη φορά ο πρωθυπουργός της δικαιολογίας, εμφανίστηκε με διάγγελμα για να αποποιηθεί κάθε ευθύνη για την κοινωνική κρίση. Αποδίδοντας το πρόβλημα της εκρηκτικής ακρίβειας αποκλειστικά σε εξωγενείς παράγοντες και στον πόλεμο στην Ουκρανία, επιχείρησε να πείσει τους πολίτες ότι το κύμα ακρίβειας που τους σαρώνει ήδη από το καλοκαίρι, εμφανίστηκε μόλις τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Να τους πείσει δηλαδή ότι δεν περνάνε τον χειμώνα σε παγωμένα διαμερίσματα, οτι δεν αδυνατούν εδώ και μήνες να καλύψουν λογαριασμούς και στοιχειώδεις ανάγκες. Όλα αυτά για τον κ. Μητσοτάκη οι πολίτες δεν τα ζουν εδώ και καιρό, αλλά τα φαντάζονται.

Για μία ακόμη φορά κάλυψε απόλυτα τα καρτέλ και τα υπερκέρδη των εταιρειών παραγωγών ενέργειας, δεν είπε κουβέντα για επιβολή πλαφόν ούτε στα κέρδη τους ούτε στα τιμολόγια ρεύματος και φυσικού αερίου που πληρώνουν οι πολίτες.

Πιστός στο μοτίβο αυτοθαυμασμού, αυτοεπαινέθηκε για την επιστολή του στην ΕΕ όταν στο εσωτερικό της χώρας που κυβερνά δεν έχει λάβει τα στοιχειώδη μέτρα.

Ακόμα και τώρα, τα όσα εξήγγειλε δεν είναι παρά μια επανάληψη της επιδότησης της αισχροκέρδειας για τις τεράστιες αυξήσεις στην ενέργεια, μια ανεπαρκής επιδότηση για κάλυψη μικρού μέρους των αυξήσεων στη βενζίνη για ένα τρίμηνο και ένα επίδομα που δεν μπορεί να καλύψει ούτε στο ελάχιστο την απώλεια αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Και όλα αυτά την ώρα που ο ιδιος, ειδικά για τους χαμηλοσυνταξιούχους, περιέκοψε τη μόνιμη επιπλέον σύνταξη που είχε θεσπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, με συνολικό κονδύλι 900 εκατ.

Τόλμησε, μάλιστα, να μιλήσει για τους μισθούς, με υποκριτική ευαισθησία, όταν με δίκη του επιλογή ο κατώτατος μισθός μένει καθηλωμένος για τρία χρόνια, διαλύοντας συγχρόνως και τα πλέον στοιχειώδη δικαιώματα στην αγορά εργασίας.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε το διάγγελμα για να δικαιολογήσει τη μη λήψη ουσιαστικών μέτρων. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να το παραδεχτεί κιόλας, μιλώντας ο ίδιος για μέτρα - ψίχουλα, παριστάνοντας ότι δήθεν ακούει εκ των προτέρων την αντίδραση της αντιπολίτευσης. Επικαλέστηκε βέβαια ως μια ακόμη δικαιολογία την ανάγκη για συνετή δημοσιονομική πολιτική, την οποία βέβαια ξεχνάει όταν είναι να μοιράσει δισ. σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς, σε μειώσεις φόρων για λίγους και ισχυρούς, αλλά τη θυμάται όταν είναι να πάρει μέτρα για την κοινωνία.

Η κοινωνία δεν ανέχεται άλλο τον εμπαιγμό. Τα μέτρα που έπρεπε να έχουν ληφθεί εδώ και μήνες είναι:

- Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

- Πλαφόν στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου

- Χτύπημα της αισχροκέρδειας

- Μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης

- Αύξηση του κατώτατου Μισθου στα 800 ευρώ

ΚΚΕ: Κοροϊδία να μιλάει ο Πρωθυπουργός για μέτρα ανακούφισης

Το ΚΚΕ, σε σχόλιο του για το «διάγγελμα Μητσοτάκη», υπογραμμίζει ότι: Αποτελεί τουλάχιστον κοροϊδία ο πρωθυπουργός να μιλάει για μέτρα ανακούφισης, την ώρα που οι παράγοντες και οι αιτίες που ευθύνονται για την ενεργειακή φτώχεια, τις ανατιμήσεις και την ακρίβεια “ζουν και βασιλεύουν”. Κανένα μέτρο που εντάσσεται σ’ αυτή τη στρατηγική δεν πρόκειται να αναπληρώσει ούτε ένα μικρό μέρος των μεγάλων ανατιμήσεων, που είναι αποτέλεσμα της ευρωενωσιακής πολιτικής απελευθέρωσης της ενέργειας, της απολιγνιτοποίησης και των ενεργειακών ανταγωνισμών, που εφαρμόζουν οι ελληνικές κυβερνήσεις και που πληρώνουν οι λαοί πολύ ακριβά.

Αν ο δρόμος παραμένει ανηφορικός για τον λαό, αυτό συμβαίνει, γιατί πυξίδα της κυβέρνησης της ΝΔ, όπως και των προηγούμενων, αποτελούν οι λεγόμενες “αντοχές της οικονομίας”, δηλαδή η υπεράσπιση των κερδών των λίγων.

Το ελάχιστο, αυτή τη στιγμή, για να ανακουφιστούν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα, είναι η κατάργηση του ΦΠΑ και των Ειδικών Φόρων σε καύσιμα και άλλα είδη λαϊκής κατανάλωσης, οι αυξήσεις στους μισθούς, ουσιαστικά μέτρα προστασίας για τους αυτοαπασχολούμενους, αγρότες και ανέργους. Η πραγματική λύση βρίσκεται στον αγώνα για να αξιοποιηθεί σχεδιασμένα το σύνολο των ενεργειακών πηγών της χώρας (λιγνίτης, υδρογονάνθρακες, γεωθερμία, ΑΠΕ κ.λπ.) προς όφελος των λαϊκών αναγκών, για να πάψει η ενέργεια να αποτελεί “εμπόρευμα”.

Υ.Γ. Δε χρειάζεται ο πρωθυπουργός να μας υπενθυμίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση στον πόλεμο στην Ουκρανία είναι με το μέρος του ευρωΝΑΤΟϊκού ιμπεριαλιστικού στρατοπέδου, μας το υπενθυμίζει η κλιμακούμενη, αλλά και επικίνδυνη για τον λαό ελληνική εμπλοκή.

Ελληνική Λύση: Η ίδια χρεοκοπημένη συνταγή με επιδόματα

Την διαφωνία της με το νέο πλαίσιο στήριξης απέναντι στην ακρίβεια, που εξήγγειλε σε τηλεοπτικό του μήνυμα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζει με ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση, ενώ επαναλαμβάνει την πρότασή της για «άμεση λειτουργία του συνόλου των λιγνιτικών μονάδων».

«Το μήνυμα που ανέγνωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός αποδεικνύει ότι πλέον ούτε ο ίδιος, ούτε η κυβέρνηση πιστεύουν τα λεγόμενά τους. Άλλωστε, ο λαός έχει πάψει εδώ και καιρό να τους εμπιστεύεται», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση και συνεχίζει: «Ακούσαμε πάλι την ίδια χρεοκοπημένη συνταγή με επιδόματα (δηλαδή με δανεικά) που σημαίνει νέα χρέη για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ο κ. Μητσοτάκης που μας 'ενημέρωσε' ότι ενοχλείται από την 'λαϊκίστικη κραυγή' της αντιπολίτευσης, ας ακούσει τουλάχιστον την κραυγή των Ελλήνων που υποφέρουν.

Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, είναι ότι πέρα από τα δακρύβρεχτα (γραμμένα από λογογράφους) διαγγέλματα, υπάρχει και η δραματική οικονομική πραγματικότητα που βιώνουν οι Έλληνες, η οποία έχει ηθικό και φυσικό αυτουργό με ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σημερινό του μήνυμα ο Κ. Μητσοτάκης διέψευσε ακόμα και τον εαυτό του, μιλώντας για εξορύξεις και εκμετάλλευση του ορυκτού μας πλούτου. Διότι μέχρι και σήμερα αρνείτο πεισματικά τις προτάσεις της Ελληνικής Λύσης για άμεση αξιοποίηση των ελληνικών κοιτασμάτων, διαμηνύοντας προς πάσα κατεύθυνση ότι «η Ελλάδα δεν πρόκειται να κάνει εξορύξεις», αναφέρει η Ελληνική Λύση και καταλήγει:

«Όπως ακριβώς αρνείτο τις προτάσεις μας για άμεση λειτουργία του συνόλου των λιγνιτικών μονάδων, προκειμένου η Ελλάδα να ανακτήσει την ενεργειακή της αυτάρκεια και να δώσει φτηνό ρεύμα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως υποχρεώθηκε υπό το βάρος των εγκληματικών του λαθών να επαναλειτουργήσει μέρος των λιγνιτικών μονάδων, τώρα υποχρεώνεται να εξαγγείλει και την αξιοποίηση των κοιτασμάτων. Ρωτάμε λοιπόν ευθέως: Σε ποιες περιοχές θα προχωρήσουν οι εξορύξεις; Διότι η Ελληνική Λύση έχει απαιτήσει την αξιοποίηση του συνόλου του ορυκτού μας πλούτου, ειδικά στο Αιγαίο και νοτίως της Κρήτης. Εάν η κυβέρνηση δεν το πράξει, σημαίνει ότι η 'κρυφή ατζέντα' του ταξιδιού του πρωθυπουργού στην Κωνσταντινούπολη, περιέχει εθνικές υποχωρήσεις που δεν θα γίνουν ανεκτές».

ΜέΡΑ25: Ο Πρωθυπουργός πράττει αντίθετα στο κοινωνικό συμφέρον

Το ΜέΡΑ25 σχολιάζοντας με τη σειρά του το μήνυμα του πρωθυπουργού προς τους πολίτες, αναφέρει ότι: Ο κ. Μητσοτάκης αποδεικνύει καθημερινά το ταλέντο του να κάνει ακριβώς το αντίθετο εκείνου που επιβάλει το κοινωνικό συμφέρον.

Όταν η ακρίβεια χτυπά τα βασικά αγαθά ένα χρόνο πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι μη προνομιούχοι έχουν ανάγκη για μόνιμες αυξήσεις των πενιχρών τους εισοδημάτων. Και τι κάνει ο κ. Μητσοτάκης; Ανακοινώνει έκτακτο επίδομα, δηλαδή φιλοδώρημα!

Όταν το πορτοφόλι όσων ζουν με τον κατώτατο μισθό ή από κοινωνικά επιδόματα ροκανίζεται καιρό τώρα από τον πληθωρισμό, οι εργαζόμενοι έχουν ανάγκη από αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και των επιδομάτων. Και τι κάνει ο κ. Μητσοτάκης; Ανακοινώνει ότι όταν αποφασίσει η πολυχρονεμένη αφεντιά του θα αυξήσει τον κατώτατο μισθό όσο αυτός κρίνει!

Όταν το ηλεκτρικό ρεύμα είναι 50% πάνω του μέσου κόστους φέρνοντας σε απόγνωση μικρομεσαίους και νοικοκυριά, απαιτείται κατάργηση του ψευτο-Χρηματιστήριου Ενέργειας και άμεση επιβολή μέγιστης τιμής και ελάχιστης παραγωγής ρεύματος ξεχωριστά για κάθε εργοστάσιο παραγωγής (ανάλογα με το κόστος του και τις δυνατότητές του). Και τι κάνει ο κ. Μητσοτάκης; Ανακοινώνει μερική επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος – δηλαδή, δανείζεται το κράτος από την τρόικα (μιας και το ταμείο είναι μείον) για να επιδοτεί τους ολιγάρχες παραγωγούς.

Το μήνυμα του ΜέΡΑ25 στον Πρωθυπουργό είναι απλό:

Ξέρουμε ότι το ταλέντο σας να κάνετε το αντίθετο εκείνου που συμφέρει την κοινωνία είναι εκείνο που σας κάνει τόσο αρεστό στην ολιγαρχία. Όπως μόνο μέσα στους τελευταίους 18 μήνες μοιράσατε πάνω από €1 δις σε Fraport, Aegean, Energean, Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος έτσι και τώρα, πίσω από το 1 δις που διαθέτετε, δήθεν, για να προστατευθούν οι ευάλωτοι από την ακρίβεια, κρύβεται η ίδια φιλοδοξία να διατηρήσετε ανέπαφη την δυνατότητα των ολιγαρχών να κάνουν την κρίση ευκαιρία.

Σας παρακολουθούμε κ. Μητσοτάκη. Όσο και να προσπαθείτε να φιμώσετε τη φωνή μας, η φωνή μας θα ανοίγει τα μάτια των πολιτών σε αυτά που κάνετε.

