Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 67χρονου για ασέλγεια σε μαθήτρια

Ο φερόμενος ως δράστης σύμφωνα με πληροφορίες είναι καθηγητής της μαθήτριας.

Δικογραφία για το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σχηματίστηκε σε βάρος 67χρονου, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Ασφαλείας Χαριλάου - Αναλήψεως.

Μία 17χρονη και η μητέρα της, κατήγγειλαν ότι χθες, στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης, ο 67χρονος (που σύμφωνα με πληροφορίες είναι καθηγητής στο Λύκειο όπου φοιτά η κοπέλα) προέβη σε ασελγή χειρονομία σε βάρος της ανήλικης.

Πληροφορίες του thestival αναφέρουν ότι ο φερόμενος δράστης είναι καθηγητής της ανήλικης μαθήτριας και η ασελγή χειρονομία την οποία καταγγέλλει το κορίτσι, συνέβη κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής.

