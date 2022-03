Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας

Στην επιχείρηση για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, συμμετείχαν δεκάδες αστυνομικοί από διάφορες Υπηρεσίες, ενώ έγιναν συλλήψεις και πολλές προσαγωγές.

Νέα μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος στην Αττική πραγματοποιήθηκε το απόγευμα, αυτήν τη φορά στην πλατεία Βικτωρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της ΕΛ,ΑΣ, στην επιχείρηση, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 20:00, συμμετείχαν δεκάδες αστυνομικοί από διάφορες Υπηρεσίες, ενώ έγιναν συλλήψεις και πολλές προσαγωγές για διάφορα αδικήματα.

Αναμένεται αναλυτική ενημέρωση από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

