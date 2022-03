Πολιτική

Κεραμέως: “ναι” από την ΕΕ στην “Task Force” για τους ουκρανούς μαθητές

Θα δημιουργηθεί πλατφόρμα που θα καταγράφει τις ανάγκες στην εκπαίδευση, καθώς και προσφορές για την κάλυψή τους.

Δεκτή έγινε η πρόταση της Ελλάδας για δημιουργία ευρωπαϊκής Task Force για την υποστήριξη της ουκρανικής εκπαιδευτικής κοινότητας.

Την ανακοίνωση έκανε η ίδια η Υπουργός Παιδείας, μετά το έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας της Ε.Ε. που ολοκληρώθηκε νωρίς το βράδυ της Τετάρτης

Η πρόταση είναι να συσταθεί άμεσα ομάδα δράσης και να δημιουργηθεί πλατφόρμα που θα καταγράφει τις ανάγκες στην εκπαίδευση, για τους ουκρανούς μαθητές καθώς και προσφορές για την κάλυψή τους.

Χαρακτηριστικά ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως σε ανάρτησή της:

"Δεκτή έγινε η πρόταση της Ελλάδας για δημιουργία ευρωπαϊκής Task Force για την υποστήριξη της ουκρανικής εκπαιδευτικής κοινότητας από το έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας ΕΕ που μόλις ολοκληρώθηκε. Προχωράει αμέσως η σύσταση της ομάδας δράσης και η δημιουργία πλατφόρμας που θα καταγράφει τις ανάγκες στην εκπαίδευση και προσφορές για την κάλυψή τους. Στηρίζουμε τους Ουκρανούς μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς με πράξεις. ???????? Ευχαριστώ θερμά τον Προεδρεύοντα Jean-Michel Blanquer, τους συναδέλφους Υπουργούς και την Επίτροπο Mariya Gabriel."

