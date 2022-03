Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Pfizer – FDA: Αίτημα για χορήγηση 4ης δόσης στους άνω των 65

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ήδη κάποιες χώρες -όπως η Δανία, η Ισπανία, η Γερμανία και η Σουηδία-- χορηγούν τέταρτη δόση εμβολίου σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες.

Η Pfizer και η BioNTech ανακοίνωσαν χθες Τρίτη ότι ζήτησαν από την αμερικανική ρυθμιστική αρχή φαρμάκων (FDA) να εγκρίνει μια δεύτερη αναμνηστική δόση του εμβολίου τους κατά της covid-19 για τους ενήλικες άνω των 65 ετών.

Το αίτημα αυτό βασίζεται στα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο Ισραήλ εν μέσω ενός κύματος της επιδημίας που οφειλόταν στο παραλλαγμένο στέλεχος Όμικρον του κορονοϊού, επεσήμαναν οι εταιρείες σε ανακοίνωσή τους.

Σύμφωνα με την Pfizer και τη BioNTech, τα δεδομένα από το Ισραήλ δείχνουν ότι «μια επιπλέον αναμνηστική δόση εμβολίου τεχνολογίας mRNA αυξάνει την ανοσογονικότητα και μειώνει τα ποσοστά των μολύνσεων και της σοβαρής νόσησης».

Για τον λόγο αυτό οι εταιρείες ζήτησαν από τον FDA να εγκρίνει τη χορήγηση δεύτερης αναμνηστικής δόσης.

Το Ισραήλ ήταν η πρώτη χώρα που ξεκίνησε να χορηγεί τέταρτη δόση εμβολίου κατά της covid-19 από τις αρχές Ιανουαρίου στους άνω των 60 ετών, ενώ από τα τέλη του ίδιου μήνα το πρόγραμμα επεκτάθηκε για όλους τους ενήλικες άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Η τέταρτη δόση εμβολίου επιτρέπει να παραχθούν τρεις με πέντε φορές περισσότερα αντισώματα σε σχέση με την τρίτη δόση, σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Υγείας.

Ήδη κάποιες χώρες -όπως η Δανία, η Ισπανία, η Γερμανία και η Σουηδία-- χορηγούν τέταρτη δόση εμβολίου σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως οι πιο ηλικιωμένοι και οι ευπαθείς ομάδες.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Βίαζε το παιδί της συντρόφου του

Μυτιλήνη: Είδε τους διαρρήκτες στο σπίτι της... από την Αυστραλία! (βίντεο)

Καποδίστριας: τα μέτρα που επέβαλε και νίκησε την επιδημία