Κορονοϊος – Αυστρία: Ημερήσιο ρεκόρ κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας

Η Αυστρία καταγράφει αυξημένο αριθμό νέων μολύνσεων από τη στιγμή που προχώρησε στην άρση των περιοριστικών μέτρων, νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η Αυστρία ανακοίνωσε σήμερα 58.583 νέα κρούσματα κορονοϊού, αριθμός που συνιστά ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας. Είναι η πρώτη φορά που η χώρα των 9 εκατομμυρίων κατοίκων ξεπερνά τις 50.000 επιβεβαιωμένες μολύνσεις σε διάστημα 24 ωρών.

3.033 ασθενείς με Covid-19 νοσηλεύονται σήμερα, εκ των οποίων 221 σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). Ωστόσο, οι αυστριακές αρχές υπογραμμίζουν ότι το εθνικό σύστημα Υγείας δεν βρίσκεται αντιμέτωπο με ισχυρή πίεση.

Αναλυτές προέβλεψαν σήμερα στη δημόσια τηλεόραση ORF ότι ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κορονοϊού και των εισαγωγών ασθενών με Covid-19 στα νοσοκομεία θα εξακολουθήσει να αυξάνεται τουλάχιστον μέχρι το τέλος Μαρτίου.

