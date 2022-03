Κόσμος

Ρωσία: “τέλος” η πρόσβαση στον ιστότοπο του BBC

Η Μόσχα απειλεί με απάντηση στον "πόλεμο της πληροφόρησης".

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι μπλόκαραν τον ιστότοπο του BBC και υποσχέθηκαν ότι θα απαντήσουν στον «πόλεμο της πληροφόρησης», τον οποίο ξεκίνησε, σύμφωνα με τη Μόσχα, η Δύση, μετά τη ρωσική στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία.

Η ρυθμιστική αρχή της Ρωσίας «Roskomnadzor απέκλεισε στη Ρωσία την πρόσβαση στον ιστότοπο BBC News. Πιστεύω προς πρόκειται για την αρχή των απαντήσεων στον πόλεμο της πληροφόρησης που ξεκίνησε η Δύση εναντίον της Ρωσίας», δήλωσε στο Telegram η εκπρόσωπος τύπου της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα.

Ο ιστότοπος της Roskomnadzor αναφέρει ότι η πρόσβαση στους ιστότοπους BBC News και του παραρτήματός του στη ρωσική γλώσσα έχει αποκλειστεί στη χώρα.

«Η πρόσβαση σε μια ανεξάρτητη και δίκαιη πληροφόρηση αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο δεν πρέπει να στερείται ο ρωσικός λαός», ήταν η αντίδραση του BBC σε ένα σχόλιο που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να καταστήσουμε το BBC News προσβάσιμο στη Ρωσία και στον υπόλοιπο κόσμο», πρόσθεσε το βρετανικό ΜΜΕ.

Η ρωσική υπηρεσία του δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει πως να αποκτήσει κανείς πρόσβαση στον ιστότοπό του χρησιμοποιώντας ένα VPN.

Η ρωσική ρυθμιστική αρχή απέκλεισε σήμερα την πρόσβαση στους ιστότοπους τουλάχιστον τριάντα άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης, ενισχύοντας περαιτέρω τον έλεγχό για τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο σχετικά με τη σύρραξη στην Ουκρανία.

