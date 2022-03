Αθλητικά

Champions League: Τσέλσι και Βιγιαρεάλ στους “8”

Σόκαρε τη «Μεγάλη Κυρία» η Βιγιαρεάλ στο Τορίνο. Άνετη πρόκριση με ζευγάρωμα των νικών από την Τσέλσι.

Η δεύτερη "βόμβα" στα νοκ άουτ του Champions League "έσκασε" απόψε στο Τορίνο. Μετά την Μπενφίκα που "πέταξε έξω" τον Άγιαξ με το "διπλό" στο Άμστερνταμ (0-1), το ίδιο έκανε και η Βιγιαρεάλ επί ιταλικού εδάφους απέναντι στο φαβορί Γιουβέντους, την οποία διέλυσε με 3-0 και θα βρεθεί στην κλήρωση των "8" της Παρασκευής (18/03), μαζί με την Τσέλσι, που νίκησε για δεύτερη φορά την Λιλ στην Γαλλία με 2-1.

Η Βιγιαρεάλ "άντεξε" στο πρώτο μέρος την πίεση της "Γιούβε", είχε σε μεγάλη βραδιά τον γκολκίπερ της Χερόνιμο Ρούλι, στάθηκε τυχερή με το δοκάρι του Βλάχοβιτς και κατάφερε στο δεύτερο μέρος να κάνει "πάρτι" σκοράροντας τρεις φορές, με τα πέναλτι των Μορένο στο 78΄ και Ντανζούμα στο 90΄+2, ενώ ενδιάμεσα (85΄) ο Πάου Τόρες είχε κάνει το 2-0. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι πέτυχε την μεγαλύτερη πρόκριση στην Ιστορία της, υποχρεώνοντας, παράλληλα, τους "μπιανκονέρι" σε έναν ταπεινωτικό αποκλεισμό.

Μια Γιουβέντους που δεν σκόραρε για 2η φορά στα τελευταία 14 ματς που έδωσε στο Champions League και ήταν αήττητη στα 11 προηγούμενα ματς σε παρόμοια φάση που έδωσε στον Τορίνο.

Αν κι έχει βρεθεί στο "μάτι του κυκλώνα" τις τελευταίες εβδομάδες (σ.σ. λόγω των σχέσεων του Ρομάν Αμπράμοβιτς με την Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν), η Τσέλσι "πάτησε" στο 2-0 του πρώτου αγώνα στο "Στάμφορντ Μπριτζ" και με τη δεύτερη νίκη (2-1) στο "Πιερ Μορουά" απέναντι στη Λιλ, πήρε πανηγυρικά την πρόκριση στους προημιτελικούς του Champions League.

To 13ο γκολ του Μπουράκ Γιλμάζ στη διοργάνωση με πέναλτι και πρώτο των "Λιλουά" σε νοκ άουτ φάση έκανε τον Τούρκο στράικερ σε ηλικία 36 ετών και 244 ημερών τον τρίτο γηραιότερο σκόρερ στην ιστορία των νοκ άουτ του CL, πίσω από τους Ράιαν Γκιγκς (37 ετών και 148 ημερών) και Πάολο Μαλντίνι (36 ετών και 333 ημερών).

Δεν ήταν αρκετό, όμως, για να δώσει ώθηση στους γηπεδούχους για να βάλουν και δεύτερο, καθώς η Τσέλσι "απάντησε" στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους με τον Πούλισικ. Οι "Μπλε" "κλείδωσαν" την πρόκριση στο 71΄ με το γκολ του αρχηγού τους, Αθπιλικουέτα, κάνοντας το 4Χ4 απέναντι στους Γάλλους στις αναμετρήσεις που έχουν δώσει (συναντήθηκαν ξανά στην φάση των ομίλων της περιόδου 2019/2020) με 2-1, 2-1, 2-0 και 2-1.

