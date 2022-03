Αθλητικά

Champions League: Οι 8 ομάδες της προημιτελικής φάσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι είναι οι οκτώ σύλλογοι, τα ονόματα των οποίων θα μπουν στην κληρωτίδα, με απώτερο στόχο την κατάκτηση του τροπαίου.

Οι Βιγιαρεάλ και Τσέλσι ήταν οι δύο τελευταίες ομάδες που «σφράγισαν» τα «εισιτήριά» τους για την προημιτελική φάση του εφετινού Champions League 2021/22, η πρώτη μετά τον εκτός έδρας θρίαμβό της επί της Γιουβέντους με 3-0 και η δεύτερη κάνοντας το «2 στα 2» κόντρα στη Λιλ, μετά την επικράτησή της με 2-1 στη Γαλλία.

Η κλήρωση της προημιτελικής φάσης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (18/3, 13:00) στη Νιόν, ενώ θα γίνει αντίστοιχη κλήρωση για τα «ζευγαρώματα» των ημιτελικών και τον γηπεδούχο του τελικού που θα διεξαχθεί στο «Stade de France».

Οι πρώτοι αγώνες των προημιτελικών θα διεξαχθούν στις 5 και 6 Απριλίου, ενώ οι ρεβάνς στις 12 και 13 Απριλίου 2022. Τα πρώτα ματς των ημιτελικών θα γίνουν στις 26 και 27 Απριλίου και τα δεύτερα παιχνίδια στις 3 και 4 Μαΐου, ενώ ο τελικός έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 28 Μαΐου.

Οι 8 ομάδες των προημιτελικών

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Λίβερπουλ (Αγγλία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

Τσέλσι (Αγγλία)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)