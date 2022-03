Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γερμανία: εκατοντάδες θάνατοι σε 24 ώρες

Δραματικά αποτελέσματα από την νέα έξαρση των κρουσμάτων στην Γερμανία, που προκαλεί ανησυχία σε Αρχές και κατοίκους.

Στη Γερμανία επιβεβαιώθηκαν 294.931 κρούσματα του SARS-CoV-2 τις προηγούμενες 24 ώρες.

Το σύνολό τους φθάνει τα 17.990.141, κατά τα δεδομένα που δημοσιοποίησε σήμερα το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, ο φορέας επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας.

Οι θάνατοι 278 ασθενών εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 αύξησαν τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη χώρα στους 126.420 νεκρούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ρεκόρ κρουσμάτων στην Αυστρία

Η Αυστρία ανακοίνωσε την Τετάρτη 58.583 νέα κρούσματα κορονοϊού, αριθμός που συνιστά ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας. Είναι η πρώτη φορά που η χώρα των 9 εκατομμυρίων κατοίκων ξεπερνά τις 50.000 επιβεβαιωμένες μολύνσεις σε διάστημα 24 ωρών.

3.033 ασθενείς με Covid-19 νοσηλεύονται σήμερα, εκ των οποίων 221 σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). Ωστόσο, οι αυστριακές αρχές υπογραμμίζουν ότι το εθνικό σύστημα Υγείας δεν βρίσκεται αντιμέτωπο με ισχυρή πίεση.

Η Αυστρία καταγράφει αυξημένο αριθμό νέων μολύνσεων από τη στιγμή που προχώρησε στην άρση των περιοριστικών μέτρων, νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Αναλυτές προέβλεψαν σήμερα στη δημόσια τηλεόραση ORF ότι ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κορονοϊού και των εισαγωγών ασθενών με Covid-19 στα νοσοκομεία θα εξακολουθήσει να αυξάνεται τουλάχιστον μέχρι το τέλος Μαρτίου.

