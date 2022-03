Κόσμος

Ουκρανία - Θέατρο στην Μαριούπολη: ο βομβαρδισμός προκαλεί παγκόσμιο σάλο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο θέατρο είχαν βρει καταφύγιο πάνω από 1.000 άνθρωποι. Απροσδιόριστος ο αριθμός των θυμάτων. Αρνείται η Μόσχα ότι ευθύνεται για το μακελειό. Οργή Μπάιντεν για τον Πούτιν.

Οι ουκρανικές Αρχές κατηγόρησαν σήμερα τη Ρωσία πως κατέστρεψε χθες Τετάρτη με αεροπορικό βομβαρδισμό θέατρο στο οποίο είχαν καταφύγει πάνω από χίλιοι άνθρωποι στην πολιορκούμενη πόλη της Μαριούπολης.

Ο απολογισμός των θυμάτων παραμένει απροσδιόριστος ως αυτό το στάδιο.

«Οι εισβολείς κατέστρεψαν το Δραματικό Θέατρο. Κτήριο όπου είχαν βρει καταφύγιο πάνω από χίλιοι άνθρωποι. Δεν θα το συγχωρήσουμε ποτέ», ανέφερε ο δήμος της Μαριούπολης μέσω Telegram.

(Βίντεο από το θέατρο πριν την επίθεση)

Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορήθηκαν χθες για την επίθεση σε θέατρο της Μαριούπολης που είχε μετατραπεί σε καταφύγιο για εκατοντάδες αμάχους στο πολιορκούμενο λιμάνι στρατηγικής σημασίας χθες Τετάρτη.

Δεν έγινε καμία ρωσική αεροπορική επιδρομή εναντίον χερσαίων στόχων στη Μαριούπολη χθες, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. «Σύμφωνα με διαθέσιμα αξιόπιστα δεδομένα» η μονάδα ουκρανών εθνικιστών Αζόφ επιτέθηκε στο κτίριο, που είχε ήδη παγιδευτεί, κατά την ίδια πηγή.

!?This is all that remains of the Drama Theater in #Mariupol



According to local media, up to 1,000 people could have been inside the building. All of them are now under the rubble of the building. The exact number of casualties is still unknown. pic.twitter.com/4L3D8lt39E — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2022

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας αντίθετα κατηγόρησε τη Ρωσία για την επίθεση. «Ακόμη ένα φρικιαστικό έγκλημα πολέμου στη Μαριούπολη. Ρωσική επίθεση στο Δραματικό Θέατρο όπου κρύβονταν εκατοντάδες αθώοι άμαχοι. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερώς. Οι Ρώσοι είναι αδύνατο να μη γνώριζαν πως επρόκειτο για καταφύγιο αμάχων», ανέφερε ο Ντμίτρο Κουλέμπα μέσω Twitter.

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2022

? URGENT?

The Russian military attacked #Mariupol's Drama Theater, where a large number of citizens were hiding!

It is unknown how many people died under the rubble. Now there are fierce battles. No one can reach the blockages, we don't know if there are any survivors. pic.twitter.com/xgQStG3CQo — Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 16, 2022

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε χθες για πρώτη φορά τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «εγκληματία πολέμου», κάτι που το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «απαράδεκτο», ενώ, νωρίτερα, το Διεθνές Δικαστήριο «διέταξε» τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στην Ουκρανία, κάτι που οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν ότι είναι εντελώς απίθανο να δεχθεί η Μόσχα.

Οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών συνεχίστηκαν χθες αλλά οι προσδοκίες είναι πολύ περιορισμένες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται σήμερα να απευθυνθεί στην Μπούντεσταγκ, τη γερμανική κάτω Βουλή, μία ημέρα αφού μίλησε στα μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου.

Τσερνίχιβ: 13 οι νεκροί από την ρωσική επίθεση

Ο αριθμός των αμάχων που έχασαν το πρωί τη ζωή τους από ρωσικά πυρά περιμένοντας στην ουρά έξω από κατάστημα για να αγοράσουν ψωμί, στο Τσερνίχιβ της βόρειας Ουκρανίας, ανήλθε πλέον σε 13. Την είδηση για την αύξηση του αριθμού των θυμάτων έκανε γνωστή ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Βολοντίμιρ Νιντζέλσκι με ανάρτησή του στο Facebook.

«Ρωσικά στρατεύματα εξαπέλυσαν μια ύπουλη επίθεση με οβίδες πυροβολικού σε κατοικημένη συνοικία του Τσερνίχιβ. Οι οβίδες έπληξαν ένα πολυώροφο κτίριο και θραύσματα έπεσαν έξω από το κατάστημα όπου περίμεναν οι πολίτες», ανέφερε.

Από την πλευρά του το αρχηγείο της ουκρανικής αστυνομίας ανέφερε πως διεξάγεται έρευνα και συλλέγεται υλικό από τον τόπο αυτού του «εγκλήματος πολέμου», συμπληρώνοντας ότι αστυνομικοί μετέφεραν τραυματίες σε κοντινό νοσοκομείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Νίκαια: τραυματίες από φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: οι διαρρήκτες πήραν μετρητά και… μοσχαράκι (βίντεο)

Κορονοϊός - Γερμανία: εκατοντάδες θάνατοι σε 24 ώρες