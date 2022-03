Υγεία - Περιβάλλον

Γρίπη: Έξαρση κρουσμάτων στην Ευρώπη

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα με τα κρούσματα της γρίπης. Τι δείχνει η τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC).





Υψηλά ποσοστά κρουσμάτων του ιού της γρίπης καταγράφονται σε 10 χώρες της Ευρώπης, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC). Η εκτεταμένη δραστηριότητα της γρίπης αναμένεται μάλιστα να επηρεάσει σταδιακά και στη Ελλάδα, με αύξηση του ποσοστού θετικότητας τις επόμενες εβδομάδες, όπως καταγράφουν οι επιστήμονες του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.

Με βάση τα εργαστηριακά δεδομένα, η εποχική γρίπη, η οποία μέχρι τώρα οφείλεται στον ιό γρίπης Α (Η3N2) και έκανε την εμφάνισή της στα μέσα του μηνός Ιανουαρίου, “δεν έχει κορυφωθεί και αναμένεται σταδιακή αύξηση του ποσοστού θετικότητας τις επόμενες εβδομάδες”, αναφέρουν συγκεκριμένα οι επιστήμονες του Εργαστηρίου Αναφοράς, οι οποίοι επισημαίνουν πως στο εργαστήριο δεν έχουν ανιχνευθεί κρούσματα γρίπης από τον ιό γρίπης τύπου Β “που ενδέχεται, επίσης, να παρουσιάσουν άνοδο κατά το ίδιο χρονικό διάστημα”, όπως λένε.

Δεν είναι λίγοι οι επιστήμονες μάλιστα που έχουν δηλώσει πως ο πληθυσμός ενδέχεται να είναι περισσότερο ευάλωτος απέναντι στην γρίπη, εξαιτίας της πανδημίας και της απουσίας κρουσμάτων τα τελευταία χρόνια, που οδήγησαν σε μειωμένη ανοσία απέναντι στον ιό.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία επισκόπηση της γρίπης για την εβδομάδα 9/2022 (28 Φεβρουαρίου – 6 Μαρτίου 2022) του Ευρωπαϊκού CDC και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) το επιδημικό όριο θετικότητας 10% για τη γρίπη στην Ευρώπη, ξεπέρασαν 10 χώρες.

Ενώ αυξημένη δραστηριότητα παρουσίασαν, η Εσθονία, η Γαλλία, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Σλοβενία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία.

Συγκεκριμένα, δέκα χώρες ανέφεραν δραστηριότητα εποχικής γρίπης πάνω από 10% θετικότητα σε όσα άτομα βρέθηκαν με συμπτώματα γριπώδους συνδρομής ή οξείας αναπνευστικής νόσου στις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Οι χώρες αυτές είναι:

Σλοβενία (61%), Δανία (52%), Ουγγαρία (47%), Γαλλία (46%), Λουξεμβούργο (41%), Νορβηγία (31%) %), Ισπανία (28%), Ελβετία (11%), Δημοκρατία της Μολδαβίας (10%) και Ηνωμένο Βασίλειο (Σκωτία) (10%).

Επίσης, την εβδομάδα αυτή ανιχνεύθηκαν και οι δύο τύποι γρίπης (τύπου Α και Β) με τον ιό Α (Η3) να κυριαρχεί σε όλα τα συστήματα παρακολούθησης.

Σημειώνεται επίσης από τους ειδικούς του ECDC, πως αυτήν την εβδομάδα τα περιστατικά νοσηλείας σε ΜΕΘ ατόμων με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από τον ιό της γρίπης ήταν 4 (ιοί τύπου Α), σε άλλο τμήμα νοσηλείας ήταν 33 (ιοί τύπου Α) και σε μονάδα αντιμετώπισης λοιμώξεων (SARI) ήταν 6 περιστατικά τύπου Α και 6 τύπου Β.

Το επιδημικό κύμα γρίπης της Ευρώπης δεν έχει έρθει ακόμη στη χώρα μας, ωστόσο ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν ταυτοποιηθεί 7 κρούσματα γρίπης, κατά την τελευταία εβδομάδα μόνο, ταυτοποιήθηκαν ακόμη 3.

Συγκεκριμένα, η δραστηριότητα της γρίπης, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, για την αντίστοιχη εβδομάδα 9/2022 (28 Φεβρουαρίου – 06 Μαρτίου 2022), στα δύο Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς Γρίπης (Τμήμα Ιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, και Β’ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.), είναι η εξής:

Συνολικά ελέγχθηκαν για ιούς γρίπης 14 κλινικά δείγματα και συγκεκριμένα 1 από νοσοκομείο και 13 από τα δίκτυα Παρατηρητών Νοσηρότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Sentinel).

Τα 3 (21,4%) από αυτά τα δείγματα, ήταν θετικά για ιό γρίπης τύπου Α και όλα ανήκαν στον υπότυπο Α (Η3Ν2)

Από την αρχή της περιόδου της εποχικής γρίπης, έχουν ελεγχθεί συνολικά 352 κλινικά δείγματα και συγκεκριμένα 77 από νοσοκομεία και 275 από τα δίκτυα Sentinel.

Σύμφωνα με το Eθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Γρίπης Ν. Ελλάδος, του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, που δέχεται έναν αντιπροσωπευτικό αριθμό δειγμάτων για τον έλεγχο της γρίπης από τις αρχές του χρόνου με ανοδική τάση μέχρι και το τέλος Μαρτίου, τα μέτρα που ελήφθησαν το προηγούμενο διάστημα για την πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού συνέβαλαν στη σημαντική μείωση του αριθμού κρουσμάτων γρίπης.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η πανδημία και οι περιορισμοί της “έχουν συνολικά επηρεάσει τις επισκέψεις στις δομές για αναζήτηση υγειονομικής περίθαλψης. Επιπροσθέτως, ο εμβολιασμός με αντιγριπικό εμβόλιο σε πολύ μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού και η χρήση μάσκας, έχτισαν ένα ισχυρό τείχος προστασίας του πληθυσμού έναντι της γρίπης. Σε αυτό συνετέλεσε και η περιορισμένη νοσηρότητα της παραλλαγής Όμικρον, αντίστοιχα”, λένε.

Τα δεδομένα του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ δείχνουν ότι στον Ελληνικό πληθυσμό κυκλοφορεί κατά κύριο λόγο ο υπότυπος Α (Η3Ν2) δηλαδή το γνωστό στέλεχος του ιού γρίπης τύπου Α το οποίο επιδεικνύει διαχρονικά εκτεταμένη γενετική και οντογονική εξέλιξη. Ο εργαστηριακός έλεγχος των ιών γρίπης που κυκλοφορούν συνεχίζεται συστηματικά.

Είναι τα στελέχη εποχικής γρίπης στην Ελλάδα μεταλλαγμένα;

Αντιπροσωπευτικά στελέχη που απομονώθηκαν στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Γρίπης Ν. Ελλάδος συγκρίθηκαν με το στέλεχος A (H3N2) του εμβολίου ως προς την παρουσία μεταλλάξεων στο γονίδιο της αιμοσυγκλολλητίνης τους.

Ο γενετικός χαρακτηρισμός με βάση τις γονιδιακές αλληλουχίες που κατατέθηκαν από το εργαστήριο στη γενετική βάση δεδομένων “GISAID” υποδεικνύει γενετική παρέκκλιση από το στέλεχος του εμβολίου.

Είναι πιο λοιμογόνος ο ιός γρίπης Α(Η3Ν2) φέτος;

Θα πρέπει να περιμένουμε, μέχρι το τέλος της περιόδου, όταν θα έχουν συλλεχθεί στοιχεία από την Ελλάδα και άλλες χώρες, για την έγκυρη εξαγωγή συμπερασμάτων.

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι ο καλύτερος τρόπος προφύλαξης από τη γρίπη είναι ο αντιγριπικός εμβολιασμός. Η περίοδος της εποχικής γρίπης διαρκεί από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο, επομένως δεν είναι αργά για να εμβολιαστεί κάποιος ακόμη και τώρα.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, το αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί ακόμη και την ίδια μέρα με το εμβόλιο κατά της COVID-19, αλλά σε διαφορετικά ανατομικά σημεία, όπως και οποιαδήποτε άλλη μέρα πριν και μετά το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

πηγή: iatropedia.gr

