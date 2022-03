Life

“The 2Night Show” - Μαρία Καρλάκη: Δεν είχα δύναμη να καταγγείλω την κακοποίηση

Η Μαρία Καρλάκη βρέθηκε καλεσμένη στο "The 2night Show" και μίλησε στο Γρηγόρη Αρναούτογλου για την κακοποίηση που είχε υποστεί από πρώην σύντροφό της.







«Όταν το είπα ο κόσμος δεν ήταν ο κόσμος να το ακούσει. Γιατί είμαστε πατριαρχική οικογένεια. Χάρηκα που μίλησα για να δείξω ότι υπάρχει λύση.

Έχουν περάσει κάποια χρόνια. Ακόμα και τώρα αν μου σηκώσεις το χέρι θα τρομάξω. Δεν τον κατήγγειλα, δεν είχα τη δύναμη να το κάνω.» είπε η Μαρία Καρλάκη

«Μέσα μου τον έχω συγχωρήσει. Δεν έχουμε μιλήσει από τότε. Θέλω να είναι καλά κι αν τον δω έξω θα του μιλήσω» συμπλήρωσε η Μαρία Καράκη.

