“The 2Night Show” - Κωνσταντίνα: Περιμένουμε να βρουν τον πατέρα μου σε ομαδικό τάφο (βίντεο)

Η Κωνσταντίνα φιλοξενήθηκε στο "The 2night Show" με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε για την εισβολή στην Κύπρο το 1974, τις αναμνήσεις που έχει από τότε και για τον πατέρα της που είναι αγνοούμενος.







«Η μητέρα μου προσπαθούσε να φροντίσει πέντε παιδιά γιατί ο πατέρας μου χάθηκε στον πόλεμο. Είναι αγνοούμενος από τον πόλεμο του 1974… Ένας άνθρωπος που έχει ζήσει τον πόλεμο, ξυπνούν μνήμες, καταρρακώνεται η ψυχή σου και βιώνεις τον πόλεμο από την παιδική σου ηλικία. Ξέρω τον ήχο από τις σειρήνες και τους βομβαρδισμούς, ξέρω την αιχμαλωσία γιατί τα δύο μου αδέρφια ήταν αιχμάλωτοι στον πόλεμο» είπε η Κωνσταντίνα.

«Το τελευταίο πλήγμα είναι ότι έχουμε έναν άνθρωπο και τον περιμένουμε να έρθει. Πριν από κάποια χρόνια πιστεύαμε ότι μπορεί να έρθει και να είναι ζωντανός. Όταν πέρασαν όμως αυτά τα χρόνια…

Έχουμε δώσει DNA και περιμένουμε να τον βρουν μέσα σε έναν ομαδικό τάφο, όπως έχουν βρει τόσος αγνοούμενους. Μιλάμε για 2.000. Όταν γινόταν η ανταλλαγή αιχμαλώτων, ήμουν με την φωτογραφία του πατέρα μου και περιμέναμε να μάθουμε κάποιο νέο από αυτούς που επέστρεφαν πίσω» ανέφερε η Κωνσταντίνα.

