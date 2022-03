Οικονομία

Μέτρα στήριξης - Καύσιμα: η επιδότηση για κάθε δικαιούχο

Αναλυτικές ανακοινώσεις από τον Χρήστο Σταϊκούρα για την βενζίνη και για το πετρέλαιο κίνησης. Έκτακτη ενίσχυση στα ταξί. Μηδενισμός φόρου για το αγροτικό πετρέλαιο.

Για απευθείας επιδότηση στους πολίτες για φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες, σε ότι αφορά την προμήθεια βενζίνης έκανε λόγο ο Χρήστος Σταϊκούρας, κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων για την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης της κοινωνίας, έναντι του κύματος ανατιμήσεων.

Όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών, το μέτρο της επιδότησης αφορά 3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα, με ετήσιο δηλωθέν εισόδημα 30.000 ευρώ, τα οποία διαθέτουν τουλάχιστον ένα αυτοκίνητο.

Η επιδότηση αφορά ποσότητα 60 λίτρων βενζίνης ανά μήνα, για τρεις μήνες. Το ύψος της επιδότης ανέρχεται σε 22 λεπτά ανά λίτρο για την ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ για τους νησιώτες, η επιδότηση ανέρχεται σε 27 λεπτά ανά λίτρο.

Σε ότι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, ο Υπουργός Οικονομικών είπε πως επιδοτείται στην πηγή, ώστε η τελική τιμή για τον καταναλωτή να είναι φθηνότερη κατά 15 λεπτά ανά λίτρο και έτσι να περιοριστεί σημαντικά και το αυξημένο κόστος που έχει προκύψει για την εφοδιαστική αλυσίδα.

Ακόμη, ανακοίνωσε έκτακτη ενίσχυση 200 ευρώ για κάθε ταξί για τον Απρίλιο.

Τέλος, σε ότι αφορά το αγροτικό πετρέλαιο, ο Υπ. Οικονομικών ανακοίνωσε πως μηδενίζεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης για το 2022.

Για το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο

Όπως είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας η αντίδραση της κυβέρνησης απέναντι στη δύσκολη συγκυρία είναι «ψύχραιμη και συντονισμένη», αξιοποιώντας το δημοσιονομικό χώρο από την καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Η νέα δέσμη μέτρων περιλαμβάνει και αύξηση της επιδότησης ρεύματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις απο 39 ευρω τον Μάρτιο σε 72 ευρώ τον Απρίλιο, ενώ συνεχίζεται και η επιδότηση φυσικού αερίου.

Ακόμη, δίνεται έκτακτη επιδότηση ρεύματος σε μικρές επιχειρήσεις.

Το συνολικό κόστος της επιδότησης των λογαριασμών ρεύματος και φυσικού αερίου ανέρχεται σε 640 εκατομμύρια ευρώ για τον Απρίλιο.

Μέτρα αντιμετώπισης της κλιμάκωσης της τιμής της ενέργειας και των καυσίμων

Πρώτο Πλαίσιο Μέτρων: Σημαντική αύξηση της επιδότησης ρεύματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Η επιδότηση ρεύματος στα φυσικά πρόσωπα αυξάνεται από το 70% στο 80% μεσο-σταθμικά της αύξησης για τις πρώτες 310 Kwh (90% για τις πρώτες 155 Kwh και 70% για 156-310 Kwh) για τον Απρίλιο με κόστος 218 εκατ. ευρώ. Η επιδότηση ρεύματος για τις επιχειρήσεις διπλασιάζεται ώστε να καλύπτει περίπου το 50% της αύξησης για τον Απρίλιο, με κόστος 278 εκατ. ευρώ. Δίνεται έκτακτη επιδότηση ρεύματος ύψους 110 εκατ. ώστε να καλυφθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των αυξήσεων ρεύματος της περιόδου Ιανουαρίου-Απριλίου στις μικρές επιχειρήσεις. Συνεχίζεται η επιδότηση φυσικού αερίου και τον Απρίλιο με 40 €/Kwh για τα νοικοκυριά και 20 €/Kwh για τις επιχειρήσεις, με κόστος 30 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό κόστος της επιδότησης ρεύματος και φυσικού αερίου υπολογίζεται σε 636 εκατ. ευρώ για τον Απρίλιο.

Δεύτερο Πλαίσιο Μέτρων: Ενίσχυση των ευάλωτων συμπολιτών μας

Χορηγείται ενίσχυση για τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών αγαθών και ενέργειας, που θα καταβληθεί πριν το Πάσχα, ως εξής:

Χορηγείται μιάμιση επιπλέον μηνιαία δόση επιδόματος παιδιού τον Απρίλιο, στους δικαιούχους Μαρτίου (δόση δηλαδή που αντιστοιχεί σε 1,5 μήνα). Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 105 ή 63 ή 42 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτερο παιδί, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, και σε 210 ή 126 ή 84 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί. Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 625.000, με περισσότερα από 1 εκατ. παιδιά και το κόστος εκτιμάται σε 97,5 εκατ. ευρώ.

Ενίσχυση 200 ευρώ σε 676.735 χαμηλοσυνταξιούχους. Δικαιούχοι είναι (όπως τον Δεκέμβριο) συνταξιούχοι που έχουν ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα φορολογικού έτους 2020 έως 7.200 ευρώ (600 ευρώ μηνιαίως), ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 14.400 ευρώ και η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ. Το κόστος υπολογίζεται σε 135 εκατ. ευρώ.

Ενίσχυση 200 ευρώ σε 34.964 ανασφάλιστους υπερήλικες με κόστος 7 εκατ. ευρώ.

Ενίσχυση 200 ευρώ σε 166.982 δικαιούχους επιδομάτων ΑΜΕΑ με κόστος 33,4 εκατ. ευρώ.

Διπλή δόση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε 241.281 δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, με κόστος 50,9 εκατ. ευρώ.

Συνολικό κόστος: 324 εκατ. ευρώ σε 1,7 εκατ. δικαιούχους. Από τα εν λόγω μέτρα ωφελούνται περίπου 1,4 εκατ. νοικοκυριά με περισσότερα από 3,2 εκατ. μέλη.

Τρίτο Πλαίσιο Μέτρων: Επιδότηση καυσίμων φυσικών προσώπων και μείωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης

1. Χορηγείται κατά τον μήνα Απρίλιο επιδότηση καυσίμων (αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης) που καλύπτει το αυξημένο κόστος των καταναλώσεων τριών μηνών (Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου) για φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών), με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών), φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ.

Η επιδότηση θα δοθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας (στα πρότυπα του freedom pass) η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται στα πρατήρια βενζίνης, ενώ για τους συμπολίτες μας που δεν έχουν δυνατότητα χρήσης smartphone, το ποσό θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους.

Για να δοθεί η ενίσχυση το φυσικό πρόσωπο θα δηλώνει σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακρoχρόνιας μίσθωσης.

Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία και να είναι ασφαλισμένο.

Η επιδότηση (για αυτοκίνητο) αφορά 60 λίτρα καυσίμου μηνιαίως και ισούται με 22 λεπτά το λίτρο. Συνεπώς η επιδότηση για τους τρεις μήνες ανέρχεται σε 40 ευρώ.

Ειδικά για τους πολίτες που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή η επιδότηση για τους τρεις μήνες ανέρχεται σε 50 ευρώ (επιδότηση 28 λεπτά το λίτρο).

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ σε ηπειρωτική και 35 ευρώ σε νησιωτική περιοχή.

Υπολογισμός κόστους:

Υπάρχουν περίπου 3 εκατ. φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν έστω ένα αυτοκίνητο και δηλώνεται οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η μέση κατανάλωση πανελλαδικά ανά φορολογούμενο (που διαθέτει ένα αυτοκίνητο) υπολογίζεται σε περίπου 54 λίτρα το μήνα.

Το ύψος της ανωτέρω επιδότησης υπολογίζεται σε 130 εκατ. ευρώ.

Παραδείγματα:

Με 2,10 ευρώ η βενζίνη σε ηπειρωτική περιοχή, ο καταναλωτής πληρώνει τη βενζίνη, για 60 λίτρα κατανάλωση μηνιαίως, με τιμή 1,88 ευρώ.

Με 2,20 ευρώ η βενζίνη σε ηπειρωτική περιοχή, ο καταναλωτής πληρώνει τη βενζίνη, για 60 λίτρα κατανάλωση μηνιαίως, με τιμή 1,98 ευρώ.

Mε 1,95 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης σε ηπειρωτική περιοχή, ο καταναλωτής πληρώνει το πετρέλαιο κίνησης, για 60 λίτρα κατανάλωση μηνιαίως, με τιμή 1,73 ευρώ.

Με 2,25 ευρώ η βενζίνη σε νησιωτική περιοχή, ο καταναλωτής πληρώνει τη βενζίνη, για 60 λίτρα κατανάλωση μηνιαίως, με τιμή 1,97 ευρώ.

2. Επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, η τιμή πώλησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) για τον Απρίλιο, που καταναλώνεται στην εσωτερική αγορά. Η επιδότηση αφορά 12 λεπτά το λίτρο στην πηγή, έτσι ώστε το όφελος στην τελική τιμή (συνυπολογίζοντας το ΦΠΑ) να ανέλθει σε 15 λεπτά το λίτρο. Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται η τελική τιμή πώλησης diesel να μειωθεί, με βάση τις σημερινές τιμές από 2 σε 1,85 ευρώ το λίτρο. Ο έλεγχος της τιμής ειδικά του πετρελαίου κίνησης κρίνεται απαραίτητος για τη συγκράτηση των τιμών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το κόστος εκτιμάται σε περίπου 23 εκατ. ευρώ για τον Απρίλιο.

3. Επιπλέον δίνεται κατά τον μήνα Απρίλιο αποζημίωση ειδικού σκοπού στις υπηρεσίες ταξί (ΚΑΔ 49.32 και ΚΑΔ 52.21.29.01) ύψους 200 ευρώ, ώστε να καλυφθεί το αυξημένο κόστος καυσίμου Μαρτίου και Απριλίου. Αφορά 28.600 εκμεταλλευτές και οδηγούς ταξί με κόστος 5,7 εκατ. ευρώ.

Τέταρτο Πλαίσιο Μέτρων: Διευκόλυνση της ρευστότητας των επιχειρήσεων

Αυξάνεται η περίοδος αποπληρωμής όλων των επιστρεπτέων προκαταβολών, με τις μειώσεις βάση τζίρου, όπως έχουν ανακοινωθεί, από 60 άτοκες σε 96 άτοκες δόσεις. Παραμένει η έκπτωση 15% σε περίπτωση που καταβληθούν εφάπαξ.

Συνολικό κόστος των ανωτέρω νέων μέτρων 1,12 δισ. ευρώ:

636 εκατ. για επιδοτήσεις ρεύματος και φυσικού αερίου για τον Απρίλιο,

324 εκατ. ευρώ για επιδότηση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,

130 εκατ. ευρώ για την κάρτα καυσίμου,

23 εκατ. ευρώ για την μείωση της τιμής του Diesel Κίνησης για τον Απρίλιο,

5,7 εκατ. για αποζημίωση ειδικού σκοπού σε ταξί.

Μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και υλοποιούνται: Μείωση ΕΝΦΙΑ, ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, επιδότηση κόστους ενέργειας και επίδομα θέρμανσης

Κατατέθηκε εχθές το νομοσχέδιο για την μόνιμη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 350 εκατ. ευρώ και τη μόνιμη μείωση του ΦΠΑ λιπασμάτων από το 13% στο 6%. Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και η επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης των αγροτών.

Υπενθυμίζεται ότι τα κάτωθι μέτρα έχουν ληφθεί για τον πρωτογενή τομέα και τη συγκράτηση των τιμών των τροφίμων, με συνολικό κόστος 200 εκατ. ευρώ για το 2022:

Επιδότηση των κτηνοτρόφων για το αυξημένο κόστος των ζωοτροφών, σε ποσοστό 4% των συνολικών εσόδων από παραγωγή του δεύτερου εξαμήνου του 2021, με κόστος 43 εκατ. ευρώ.

Επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης στους αγρότες για το έτος 2022, με κόστος 60 εκατ. ευρώ.

Μόνιμη μείωση ΦΠΑ λιπασμάτων από το 13% στο 6%. Κόστος: 20 εκατ. ευρώ κατ’έτος.

Μόνιμη μείωση ΦΠΑ ζωοτροφών από το 13% στο 6%, από 1η Οκτωβρίου 2021. Κόστος: 15 εκατ. ευρώ κατ’έτος.

Κάλυψη του 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος αγροτικής χρήσης για την περίοδο από Αύγουστο έως Δεκέμβριο 2021. Κόστος 50 εκατ. ευρώ για το 2022.

Εντάσσεται στο Μεταφορικό Ισοδύναμο η μεταφορά ζωοτροφών στη Κρήτη για το έτος 2022, με κόστος 8 εκατ. ευρώ.

Αυξάνεται κατά 50% το πρόγραμμα των μικρών νησιών του Αιγαίου για την μεταφορά ζωοτροφών, με κόστος 3,5 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον τα συνολικά κονδύλια που έχουν διατεθεί από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης για την έκπτωση των λογαριασμών ρεύματος και φυσικού αερίου (εξαιρουμένων των εκπτώσεων των παρόχων) ανέρχονται σε 630 εκατ. ευρώ για το 2021 και 1,05 δις. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2022. Μαζί με την επιδότηση Απριλίου ξεπερνούν τα 2,3 δισ. ευρώ. Σε αυτά προστίθεται η επιδότηση ύψους 271 εκατ. που δόθηκε σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (χαμηλοσυνταξιούχους, ΑΜΕΑ και δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος) τον Δεκέμβριο του 2021, όπως και το αυξημένο επίδομα θέρμανσης από 84 εκατ. σε 174 εκατ., εκ των οποίων τα 137,6 εκατ. έχουν ήδη διατεθεί και απομένει μία ακόμη δόση που θα δοθεί πριν τα τέλη Απριλίου.

Με βάση τα ανωτέρω, το σύνολο των παρεμβάσεων για την ελάφρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων που έχουν ανακοινωθεί ή υλοποιηθεί έως σήμερα ανέρχεται σε 3,7 δισ. ευρώ.

