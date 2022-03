Κοινωνία

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Λέων: όσοι μιλούν, “βοηθούν” τον δράστη… εάν υπάρχει (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο ιατροδικαστής, σχετικά με το σενάριο για ασφυκτικό θάνατο των παιδιών και όσα ακούγονται στην δημόσια σφαίρα για την πολύκροτη υπόθεση.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε το πρωί της Πέμπτης ο ιατροδικαστής, Γρηγόρης Λέων, σχετικά με την υπόθεση του θανάτου των τριών αδελφών στην Πάτρα.

Όπως σημείωσε, σχετικά και με όσα ακούγονται και λέγονται σε τηλεοπτικές εκπομπές και στα social media, «τα ευρήματα είναι σωστά στην πρώτη υπόθεση. Οι προανακριτικές Αρχές ξέρουν τι να κάνουν. Υπάρχει άνθρωπος που έχει δει τα δεδομένα στο μικροσκόπιο, ο κ. Αγαπητός, που δεν τον αμφισβητεί κανείς, γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχει δει 50.000 πνεύμονες και 50.000 καρδιές και μας έχει δώσει τα φώτα του, σε όλους τους ιατροδικαστές».

«Εγώ με βάση ευρήματα από τα δύο παιδιά και εκτίμηση για το τρίτο, έχω δημιουργήσει ένα σενάριο. Κατά πόσον αυτό μπορεί να επαληθευτεί, μένει να το δούμε», είπε σχετικά με τις αναφορές του για ασφυκτικό θάνατο, οι οποίες έχουν προκαλέσει αίσθηση.

Επεσήμανε πάντως με νόημα, αναφερόμενος σε δηλώσεις άλλων ιατροδικαστών για το εν λόγω ζήτημα, πως «όλοι εμείς που μιλάμε έχουμε προσφέρει μια καλή υπηρεσία στον δράστη, εάν υπάρχει, έχοντας δώσει πολλές πληροφορίες, τόσες που δεν θα χρειαστεί ούτε τεχνικό πραγματογνώμονα».

«Το θέμα είναι να προστατεύσουμε την επιστήμη μας, να μας έχουν εμπιστοσύνη οι πολίτες», κατέληξε ο κ. Λέων.

