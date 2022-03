Life

“Άγριες Μέλισσες”: συγκρούσεις και πικρές αλήθειες την Πέμπτη (εικόνες)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην συνέχεια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με τέσσερα επεισόδια που καθηλώνουν…

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Πέμπτης

Η Ουρανία αποφασίζει να καλύψει τον Κυριάκο στο χωριό, αλλά η Βιολέτα υποψιάζεται πως κάτι τρέχει.

Η Μυρσίνη πιέζει τον Δούκα να σταματήσει την κόντρα του με τον Ακύλα, ενώ η Αντιγόνη βρίσκεται αντιμέτωπη με την αλήθεια.

Ο Θανασάκης πρέπει να διαλέξει αν θα ακολουθήσει τις εντολές του Μελέτη ή θα πει την αλήθεια.

Ο Ζάχος συναντά τον μυστικό σύνδεσμο του Πέτρου και αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο που διατρέχει.

Η Κορίνα, μπερδεμένη με όσα γίνονται, συγκρούεται με τον Μελέτη, ενώ ο Νικηφόρος αρνείται να συνεργαστεί μαζί του και ο Δούκας πρέπει να επιλέξει.

Η Πηνελόπη αποφασίζει να προχωρήσει το σχέδιό της και να μάθει τι κρύβει ο Μελέτης, όταν δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη.

Ο Ντούνιας ερευνά ποιοι έστησαν την παγίδα στο νεκροταφείο…

