Κοινωνία

Ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Συγγρού

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

(εικόνα αρχείου)

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας, στη λεωφόρο Συγγρού, στο ύψος της Νέας Σμύρνης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στις 08:20, άγνωστος, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισέβαλε στο υποκατάστημα και με την απειλή όπλου ακινητοποίησε τους υπαλλήλους. Αμέσως μετά αφαίρεσε χρηματικό ποσό και τράπηκε σε φυγή.

Μόλις ο ληστής βγήκε από το υποκατάστημα, ανέβηκε σε μηχανή όπου τον περίμενε συνεργός του και εξαφανίστηκαν.

Η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

