“Το Πρωινό”: Ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν θα παραστεί στην δίκη για λόγους υγείας (βίντεο)

Τι λέει ο συνήγορος του για το αίτημα διακοπής που θα καταθέσει, μετά την έναρξη της διαδικασίας. Τι αναφέρει για την κατάσταση της υγείας του ηθοποιού.

Δεν θα παραστεί στο δικαστήριο ο Πέτρος Φιλιππίδης κατά την έναρξη της δίκης του με τις κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για βιασμούς, όπως αποκάλυψε ο συνήγορος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Ο δικηγόρος έκανε λόγο για εξαιρετικά κλονισμένη υγεία του ηθοποιού, λέγοντας πως «έχει διαύγεια πνεύματος, αλλά σωματικά δεν είναι σε θέση να παραστεί στο δικαστήριο, καθώς έχει δυσκολία ακόμη και στην κίνηση του, μετά και από την απώλεια πολλών κιλών το τελευταίο διάστημα».

«Είναι στην φυλακή, η κατάσταση του δεν είναι τέτοια που να πρέπει να νοσηλευθεί στο νοσοκομείο», συμπλήρωσε ο κ. Φιλιππίδης.

Ο κ. Δημητρακόπουλος είπε πως δεν μπορεί να ξεκινήσει η δίκη και να απουσιάζει από αυτήν το βασικό πρόσωπο της, που είναι ο κατηγορούμενος, λέγοντας πως εάν γίνει δεκτό το αίτημα για διακοπή, θα ζητήσει από τον Πέτρο Φιλιππίδη, στην επόμενη δικάσιμο που θα οριστεί, να παραστεί στο δικαστήριο, ακόμη και εάν μετακινηθεί με αναπηρικό αμαξίδιο.

Ο δικηγόρος είπε πως είναι σίγουρος για την αθωότητα του πελάτη του, σημειώνοντας πως αυτή θα αποδειχθεί και στο δικαστήριο και θα υπάρχει ανάλογη απόφαση εάν δεν υπάρξουν έξωθεν επιδράσεις και τηρηθεί το γράμμα του νόμου.

Νωρίτερα, ο συνήγορος αντέδρασε έντονα στην μετάδοση πληροφοριών στον «αέρα» της εκπομπής περί κατάθεσης στην δίκη και ενός γυναικλόγου, που θα επιβεβαιώσει μαρτυρίες γυναικών σε βάρος του καλλιτέχνη, λέγοντας πως δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση του από τους αντίδικους κατά την οφειλόμενη πάγια τακτική και πως δεν μπορεί να μεταδίδονται σχετικές πληροφορίες που μπορούν να επηρεάσουν και τους ένορκους που θα κληρωθούν την Παρασκευή για την εκδίκαση της υπόθεσης.

