Έφεση για τον ψυκτικό που σκότωσε πελάτισσα του

Ξανά σε δίκη παραπέμπτεται ο άνδρας που δολοφόνησε την πελάτισσά του, μετά απ'ό την έφεση πυο άσκησε Εισαγγελέας κατά της πρωτόδικης απόφασης

Ξανά σε δίκη οδηγείται ο 33χρονος ψυκτικός που τον Ιούνιο του 2019 σκότωσε με σφυρί 63χρονη πελάτισσά του, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όταν ξέσπασε μεταξύ τους καβγάς για τη συντήρηση του κλιματιστικού της.

Η εισαγγελέας άσκησε έφεση κατά της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης που του χορήγησε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου και τον καταδίκασε σε 15ετή κάθειρξη. Είχε προηγηθεί σχετικό αίτημα της πολιτικής αγωγής, που εστίαζε στην αναγνώριση του συγκεκριμένου ελαφρυντικού, θεωρώντας ότι χορηγήθηκε εσφαλμένα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η υπόθεση εισάγεται στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, όπου θα εξεταστεί εκ νέου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο νεαρός ψυκτικός, επικαλούμενος φόρτο εργασίας, αρνήθηκε να προβεί σε κάποια πρόσθετη εργασία που του είχε ζήτησε η 63χρονη, γεγονός που φαίνεται να την δυσαρέστησε. Ακολούθησε λεκτικός διαπληκτισμός και εκατέρωθεν σπρωξίματα στο διάδρομο του διαμερίσματος, ενώ, στη συνέχεια, όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο, ο 33χρονος άρπαξε ένα σφυρί από την εργαλειοθήκη του και χτύπησε την άτυχη γυναίκα πολλές φορές στο κεφάλι με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Στην απολογία του στο Κακουργιοδικείο, ο κατηγορούμενος -που βρίσκεται έγκλειστος στις φυλακές- ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι θύμωσε επειδή πάνω στον καβγά το θύμα έβρισε τη μητέρα του.

