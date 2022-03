Ουκρανία - Πούτιν: “Όχι” στον Ζελένσκι για απευθείας διαπραγμάτευση

Τι απαντά στο Κρεμλίνο στα αιτήματα του Ουκρανού Προέδρου. Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις των δύο πλευρών. Ο Μεντβέντεφ “απειλεί” την Δύση.

Οι συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία συνεχίζονται μέσω βιντεοσύνδεσης, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Σύμφωνα με την ίδια, οι δύο πλευρές συζητούν στρατιωτικά, πολιτικά και ανθρωπιστικά ζητήματα.

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα πως δεν υπάρχουν εμπόδια για μια συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά μια τέτοια συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μόνο για να σφραγίσει μια συγκεκριμένη συμφωνία.

«Δεν υπάρχουν εμπόδια για τη διοργάνωση μιας τέτοιας συνάντησης εφόσον δεν θα γίνει μόνο για να υπάρξει μια συνάντηση· θα πρέπει να σφραγίσει συγκεκριμένες συμφωνίες τις οποίες επεξεργάζονται αυτή τη στιγμή οι δύο αντιπροσωπείες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Στο μεταξύ, ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν σήμερα πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν χθες, Τετάρτη, μια στρατιωτική αποθήκη στην περιφέρεια Ρίβνε της δυτικής Ουκρανίας.

Πύραυλοι υψηλής ακριβείας έπληξαν μια αποθήκη στο Σάρνι, στην περιφέρεια Ρίβνε, καταστρέφοντας εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων και πυρομαχικών, ανακοίνωσε το υπουργείο.

Το Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει την πληροφορία από ανεξάρτητη πηγή.

Η Ρωσία έχει την δύναμη να βάλει στη θέση τους τους εχθρούς της υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και η Μόσχα θα χαλάσει το ρωσοφοβικό σχέδιο της Δύσης που έχει στόχο να διαλύσει τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ένας από τους στενότερους συμμάχους του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της χώρας από το 2008 ως το 2012 και σήμερα είναι αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει την «αηδιαστική» ρωσοφοβία σε μια προσπάθεια να αναγκάσουν τη Ρωσία να γονατίσει και στη συνέχεια να τη διαλύσουν.

«Δεν θα το πετύχουν. Η Ρωσία έχει τη δύναμη να βάλει όλους τους θρασύτατους εχθρούς μας στη θέση τους», προειδοποίησε ο Μεντβέντεφ.

Τους 53 έφτασαν οι νεκροί από τον ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Τσερνίχιβ στη βόρεια Ουκρανία, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας σήμερα. «Υποστήκαμε μεγάλες απώλειες, 53 πολίτες σκοτώθηκαν χθες», επεσήμανε ο Βιάτσεσλαβ Κλάους.

Όπως είχε δηλώσει χθες, Τετάρτη, ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Βολοντίμιρ Νιντζέλσκι με ανάρτησή του στο Facebook: «Σήμερα ρωσικά στρατεύματα εξαπέλυσαν μια ύπουλη επίθεση με οβίδες πυροβολικού σε κατοικημένη συνοικία του Τσερνίχιβ. Οι οβίδες έπληξαν ένα πολυώροφο κτίριο και θραύσματα έπεσαν έξω από το κατάστημα όπου περίμεναν οι πολίτες».

Στο μεταξύ η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας Ιρίνα Βερεστσούκ εξέφρασε την ελπίδα ότι θα ανοίξουν σήμερα εννέα "ανθρωπιστικοί διάδρομοι" για την απομάκρυνση αμάχων από διάφορες ουκρανικές πόλεις, μεταξύ των οποίων και η Μαριούπολη, την οποία πολιορκεί εδώ και ημέρες ο ρωσικός στρατός.

Αξιωματούχος από το γραφείο του δημάρχου της Μαριούπολης είπε σήμερα ότι οι αρχές της πόλης δεν έχουν ακόμη απολογισμό μετά τον ρωσικό βομβαρδισμό, σύμφωνα με τις ίδιες, ενός θεάτρου στην πολιορκημένη ουκρανική πόλη, αλλά πρόσθεσε ότι το "καταφύγιο άντεξε" και ότι υπάρχουν επιζώντες.

Στο θέατρο είχαν καταφύγει πάνω από χίλιοι άνθρωποι.

Η αμερικανική εταιρεία Maxar Technologies, ειδικευμένη στις δορυφορικές εικόνες, έδωσε χθες στη δημοσιότητα φωτογραφία του Δραματικού Θεάτρου που τραβήχτηκε τη Δευτέρα, κατ’ αυτήν. Στο στιγμιότυπο αυτό, διακρίνεται η λέξη «παιδιά» γραμμένη στο έδαφος με τεράστια λευκά γράμματα στη ρωσική γλώσσα, μπροστά και πίσω από το κτίριο.

Just yesterday, we saw the heartbreaking bombing of the Mariupol theater, where hundreds of people had taken shelter, including children. Indeed, the building was clearly marked as having children inside, but Russia bombed it anyway. 1/2https://t.co/k9TpSARaEk pic.twitter.com/zRI3guO8XA