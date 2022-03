Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα : η πανσέληνος και ο απατηλός Ποσειδώνας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις, για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

«Αύριο έχουμε πανσέληνο στην Παρθένο και αυτό σημαίνει ότι θα ασχοληθούμε με θέματα υγείας και εργασίας», είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις προβλέψεις των ζωδίων στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως σημείωσε η αστρολόγος, «ο Πλούτωνας μας ωθεί σε θέματα που αφορούν την υγεία και την εργασία, όμως ο Ποσειδώνας μπορεί να δώσει ψεύτικες ελπίδες και μια όχι ορθή αντίληψη για όλα και κυρίως καθώς οδεύουμε προς τις 22 Μαρτίου».

«Πέρα από τον πόλεμο, θα υπάρχει μια εριστική διάθεση στην καθημερινή μας ζωή, μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, την οποία θα πρέπει να καταλιαγιάσουμε», σημείωσε η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Ακρίβεια - Μέτρα στήριξης: η εξειδίκευση για τις επιδοτήσεις (βίντεο)

“Το Πρωινό”: Ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν θα παραστεί στην δίκη για λόγους υγείας (βίντεο)

Νέα Υόρκη: Άγρια δολοφονία ομογενούς από την Τήλο