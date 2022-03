Αθλητικά

Κορονοϊός: Ο Κώστας Νεστορίδης νοσηλεύεται με Covid-19

Ανησυχία για την εξέλιξη της υγείας του Κώστα Νεστορίδη, λόγω και του προχωρημένου της ηλικίας του.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία», στην Αθήνα, νοσηλεύεται από το βράδυ της Τετάρτης ο Κώστας Νεστορίδης, έχοντας προσβληθεί από κορονοϊό.

Τα συμπτώματα ήταν ήπια, όμως η ηλικία του θρυλικού «Νέστορα» που πρόσφατα έκλεισε τα 92, κάνει επιτακτική την ανάγκη της νοσηλείας του.

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε επικοινωνία από την ΠΑΕ ΑΕΚ με την οικογένεια του ποδοσφαιριστή, ενώ έντονο ήταν το ενδιαφέρον από την υφυπουργό Υγείας, Ζωή Ράπτη.

Ο Κώστας Νεστορίδης γεννήθηκε στις 15 Μαρτίου 1930 θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που φόρεσαν ποτέ τη φανέλα της ΑΕΚ, στα 98 χρόνια ύπαρξης του συλλόγου.

Αγωνίστηκε με τα «κιτρινόμαυρα» για περισσότερο από μία δεκαετία (1955-1966), κατέκτησε ένα πρωτάθλημα (1963) και ένα κύπελλο (1964) ενώ ήταν πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος επί πέντε συνεχόμενες χρονιές (1959-1963).

