Ε.Ε: Όσοι έχετε κρυπτονομίσματα κινδυνεύετε να τα χάσετε όλα

Όλα τους τα bitcoin, ethereum και τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα κινδυνεύουν να χάσουν όσοι τα έχουν, σύμφωνα με την κοινή δήλωσή των ρυθμιστικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κεφαλαιαγορά, τις τράπεζες και τον ασφαλιστικό τομέα.

«Οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με το πολύ πραγματικό ενδεχόμενο να χάσουν όλα τα χρήματα που έχουν επενδύσει, αν αγοράσουν κρυπτονομίσματα και κρυπτοστοιχεία», αναφέρουν στη δήλωσή τους οι τρεις ευρωπαϊκές αρχές.

Η δήλωση αυτή σηματοδοτεί μια ενίσχυση των άμεσων προειδοποιήσεων προς τους καταναλωτές από τις αρχές της ΕΕ σχετικά με τα κρυπτοστοιχεία, καθώς επισημαίνεται ότι οι καταναλωτές δεν έχουν προστασία ούτε δυνατότητα προσφυγής για αποζημίωση βάσει του υφιστάμενου νόμου της ΕΕ για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Οι ρυθμιστικές αρχές εκφράζουν όλο και πιο έντονα την ανησυχία τους για το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι καταναλωτές αγοράζουν 17.000 διαφορετικά κρυπτοστοιχεία, περιλαμβανομένων του bitcoin και του ethereum, που αναλογούν στο 60% της αγοράς, χωρίς να έχουν πλήρη γνώση των κινδύνων.

«Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τους κινδύνους από παραπλανητικές διαφημίσεις, μεταξύ άλλων και social media και influencers. Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί αναφορικά με υποσχέσεις για γρήγορες και υψηλές αποδόσεις, ιδιαίτερα αυτές που μοιάζουν υπερβολικά καλές για να είναι αληθινές», αναφέρεται στη δήλωση.

Οι καταναλωτές θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι η κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή μερικών κρυπτοστοιχείων είναι υψηλή, καθώς και για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο που η παραγωγή αυτή προκαλεί, αναφέρεται στη δήλωση.

