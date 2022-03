Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Πότε θα καταργηθεί το πιστοποιητικό εμβολιασμού

Τι είπε ο Γκίκας Μαγιορκίνης για την χρήση μάσκας, αλλά και για το ενδεχόμενο ανάγκης για τέταρτη δόση του εμβολίου...





Για τη πιθανότητα κατάργησης του πιστοποιητικού εμβολιασμού το επόμενο χρονικό διάστημα μίλησε ο Γκίκας Μαγιορκίνης, καθηγητής στο Τμήμα Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής στο ΕΚΠΑ.

Ο ίδιος τόνισε για τις μάσκες ότι «ήρθαν για να μείνουν» όσον αφορά τα σχολεία, τα νοσοκομεία και ορισμένες κατηγορίες ευάλωτων συμπολιτών μας.

Αναφερομένος στο πιστοποιητικό εμβολιασμού, τόνισε ότι οι πιθανότητες είναι 50% να μην το έχουμε το Πάσχα λέγοντας: «είναι μια πιθανότητα να μην έχουμε το Covid pass για τους χώρους της εστίαση

Σχετικά με το στάδιο της πανδημίας αυτή την περίοδο στη χώρα «είμαστε σε μεταβατικό στάδιο της πανδημίας, ορισμένοι μπορεί να το ονομάζουν και ενδημικότητα»

«Δεν υπάρχει πιθανότητα να μηδενιστούν τα κρούσματα» ανέφερε επίσης σχολιάζοντας τη νέα έξαρση του κορονοϊού στη χώρα μας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαγιορκίνης, μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας έχουν παίξει τα εμβόλια και η φυσική ανοσία που υπάρχει καθώς πολλοί άνθρωποι έχουν νοσήσει, ενώ σύντομα στη διάθεση των ειδικών θα είναι και οι θεραπείες με χάπια που θα χορηγούνται από το στόμα.

Όσον αφορά τη χορήγηση της τέταρτης δόσης του εμβολίου για τον κορoνοϊό εξέφρασε την άποψη ότι αναμένεται να δοθεί και στους άνω των 70 ετών, εκτός από τις ευπαθείς ομάδες «δεν πρόκειται να δούμε σύντομα ενισχυτικές δόσεις στον υπόλοιπο πληθυσμό και στα παιδιά. Αν θα χρειαστεί θα το δούμε από Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο».

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα έρευνας που αναφέρει ότι το 25% των παιδιών που έχουν νοσήσει εμφανίζουν το σύνδρομο Long Covid ο κ. Μαγιορκίνης είπε ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί.

«Τα παιδιά που το πέρασαν βαριά είναι πιθανόν να έχουν συμπτώματα που διαρκούν μέχρι και 12 εβδομάδες», επισήμανε.

Μιλώντας για τους θανάτους ασθενών με κορονοϊό εκτός MEΘ, μετά τη σχετική ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, ο κ. Μαγιορκίνης ανέφερε ότι αφορούν κατά κύριο λόγο ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και βαριά νοσούντες.

πηγή: ΕΡΤ

