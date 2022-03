Κόσμος

Λαβρόφ: Μυστήριο με την πτήση του για Πεκίνο

Τι αναφέρει η Bild για την αιφνίδια επιστροφή του ενώ βρισκόταν στον "αέρα".

Όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα Bild, o Ρώσος υπουργός εξωτερικών δεν θα επισκεφτεί τελικά το Πεκίνο όπως αναμενόταν.

Όπως μάλιστα αναφέρει το δημοσίευμα, κατά τη διάρκεια της πτήσεις, το αεροπλάνο άλλαξε πορεία πάνω από το Νοβοσιμπίρσκ της Σιβηρίας και επέστρεψε στο αεροδρόμιο Βνούκοβ από όπου είχε απογειωθεί.

Η ερώτηση που τίθεται είναι εάν ο Πούτιν, "έκοψε" το ταξίδι του υπουργού εξωτερικών στο Πεκίνο, ή αν η Κίνα αρνήθηκε να δεχτεί τον ρώσο αξιωματούχο. Για την κίνηση αυτή η Bild δίνει δύο σενάρια.

Το πρώτο αφορά την Κίνα που ενδεχομένως να μη θέλει να στηρίξει την Ρωσία στο πόλεμο με την Ουκρανία και έτσι το Πεκίνο να έβαλε στον "πάγο" την επίσκεψη Λαβρόφ.

Το δεύτερο σενάριο, θέλει αυτό να έγινε μετά την κλιμάκωση της κόντρας της Δύσης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Τετάρτη.

Ο Ρώσος πρόεδρος, κατηγόρησε ευθέως την Δύση πως θέλει να περιορίσει την Ρωσία, με τον Τζο Μπάιντεν στον αντίποδα, να τον χαρακτηρίζει «εγκληματία πολέμου» και να ανκοινώνει αποστολή στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία, η οποία δέχεται είσβολή από τη Ρωσία εδώ και 22 ημέρες.

