Στον Παναθηναϊκό ο Σαμοντούροβ

Ο 17χρονος άσος έκλεισε με το "τριφύλλι".

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, καθώς ο 17χρονος φόργουορντ έφτασε σε συμφωνία με το «τριφύλλι», προκειμένου να φορέσει την πράσινη φανέλα. Ο ύψους 2,09 μέτρων άσος, ο οποίος αγωνίζεται στην ακαδημία ΔΕΚΑ του Νίκου Χατζηβρέττα, είχε προσελκύσει και το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, ωστόσο επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στους «πράσινους».

Αυτό που απομένει για να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του νεαρού άσου στον Παναθηναϊκό είναι να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ανακοινωθεί. Πλέον ο Σαμοντούροβ μετράει αντίστροφα για να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό και να πάρει χρόνο συμμετοχής, όπως έγινε στην τρέχουσα σεζόν και με τους νεαρούς Μαντζούκα, Χουγκάζ και Αβδάλα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σαμοντούροβ «έλαμψε» στο πρόσφατο U18 Rising Stars, στο οποίο η ΔΕΚΑ κατέκτησε αήττητη την πρώτη θέση. Μάλιστα, στον τελικό του φάιναλ έιτ επικράτησε του Ολυμπιακού με 69-65, τελειώνοντας τον αγώνα με 30 πόντους και 13 ριμπάουντ.

