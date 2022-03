Κοινωνία

Ελευσίνα: Τρίτη δομή φιλοξενίας για Ουκρανούς πρόσφυγες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανοίγει τρίτη δομή φιλοξενίας το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για Ουκρανούς εκτοπισθέντες.

Τρίτη δομή φιλοξενίας για Ουκρανούς εκτοπισθέντες ανοίγει στη χώρα μας σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Όπως αναφέρεται σε αυτή, το υπουργείο προσδιορίζει εκ νέου το σκοπό λειτουργίας της δομής στην Ελευσίνα Αττικής, καθώς, πλέον, προορίζεται αποκλειστικά για τις ανάγκες υποδοχής και μακροπρόθεσμης φιλοξενίας εκτοπισθέντων ατόμων από την Ουκρανία. Η εν λόγω δομή διαθέτει συνολικά 150 θέσεις φιλοξενίας.

Επισημαίνει ότι η δομή της Ελευσίνας είναι η τρίτη -κατά σειρά- δομή φιλοξενίας που μετατρέπεται σε χώρο υποδοχής και φιλοξενίας Ουκρανών εκτοπισθέντων, μετά από τις δομές Σερρών και Σιντικής (για βραχύβια αρχική διαμονή).

«Ανάλογα με τις ροές θα υπάρξει διάθεση επιπλέον κλινών, εξασφαλίζοντας έμπρακτα την διάθεση στέγης και σίτισης σε όσους το επιθυμούν», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι λειτουργεί ειδική ιστοσελίδα ενημέρωσης (migration.gov.gr/ukraine), διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (ukraine@migration.gov.gr) καθώς και τηλεφωνική γραμμή (213 162 9600, καθημερινές 07.00 - 22.00. πληροφορίες μέσω τηλ. σε αγγλικά, ουκρανικά, ελληνικά).

Ειδήσεις σήμερα:

Ακρίβεια - Μέτρα στήριξης: η εξειδίκευση για τις επιδοτήσεις (βίντεο)

Ηλεκτρονικές συναλλαγές: Προσοχή συνιστά ο Συνήγορος του Καταναλωτή

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Λέων: όσοι μιλούν, “βοηθούν” τον δράστη… εάν υπάρχει (βίντεο)