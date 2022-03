Καιρός

Καιρός: βοριάδες και παγωνιά την Παρασκευή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που αναμένεται να είναι εντονότερα τα φαινόμενα. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από την Παρασκευή, με κύρια χαρακτηριστικά την σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και τους θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους. Τοπικές βροχές ή χιονόνερο κυρίως στα βόρεια και στα ανατολικά ηπειρωτικά, στα ορεινά-ημιορεινά των οποίων και πιθανώς πρόσκαιρα σε περιοχές στα κεντρικά και βόρεια με χαμηλότερο υψόμετρο, θα σημειωθούν χιονοπτώσεις ασθενούς τοπικά έως μέτριας έντασης. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός. Σημειώνεται ότι αυτά θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού και το Σαββατοκύριακο.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες. Θα πνέουν άνεμοι βορειοανατολικοί, 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά έως 8 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 04 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά-ημιορεινά ενώ είναι πιθανό να χιονίσει πρόσκαιρα και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Θα πνέουν άνεμοι ανατολικοί, 3-5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 03 έως 07 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Θα πνέουν άνεμοι βορειοανατολικοί, 5 με 7 και στα νότια τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο, ενώ χιονοπτώσεις ασθενούς έως μέτριας έντασης θα σημειωθούν στα ορεινά-ημιορεινά και πιθανώς πρόσκαιρα σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Στην Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Θα πνέουν άνεμοι ανατολικοί, 4 με 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν άνεμοι βορειοανατολικοί, πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -03 έως 08 βαθμούς Κελσίου.

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά. Θα πνέουν άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις, 5 με 7 μποφόρ, βαθμιαία τοπικά στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο έως 8 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 05 βαθμό έως 14 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά-ημιορεινά με χιονοπτώσεις, ασθενούς και τοπικά έως μέτριας έντασης, ενώ είναι πιθανό να χιονίσει πρόσκαιρα και σε περιοχές της κεντρικής Στερεάς και της Θεσσαλίας με χαμηλότερο υψόμετρο. Θα πνέουν άνεμοι βορειοανατολικοί, 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά και νότια τοπικά 8 και βαθμιαία στα νότια έως 9 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 01 βαθμό έως 11 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη).

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις, αυξημένες κυρίως στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα ορεινά πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί, 6 με 8 μποφόρ, με πιθανή ενίσχυση από το απόγευμα τοπικά στα 9 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί και στα νοτιότερα βόρειοι-βορειοδυτικοί, 6 με 8 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 08 έως 14 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 03 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Τοπικές νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες στα βόρεια, στα ανατολικά ηπειρωτικά, στα νησιά του βορείου Αιγαίου, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν ασθενείς βροχές ή χιονόνερο, αναμένονται το Σάββατο, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και ημιορεινά, καθώς και σε περιοχές στα κεντρικά και βόρεια με χαμηλότερο υψόμετρο. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί-βορειοανατολικοί, 5 με 7 μποφόρ στα πελάγη τοπικά 8 και στο νότιο Ιόνιο και στην θάλασσα Κυθήρων και 9 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, περίπου 6 με 8 βαθμούς κάτω από τα κανονικά. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας, στα κεντρικά και βόρεια δεν θα ξεπερνά τους 7 με 8 βαθμούς και στα υπόλοιπα τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός. Οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας στα βόρεια θα φτάσουν τοπικά τους -6 (μείον 6) βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες αναμένονται στην ανατολική και νότια χώρα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή χιονόνερο, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και ημιορεινά, καθώς και σε περιοχές στα κεντρικά με χαμηλότερο υψόμετρο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί, 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Ειδήσεις σήμερα:

Αιγαίο: Παραβιάσεις από τουρκικά F-16 μέσα στη νύχτα

Πέτρος Φιλιππίδης: “απών” στην πρεμιέρα της δίκης για βιασμούς

Τέξας: Πολύνεκρο τροχαίο προκάλεσε... 13χρονος οδηγός (εικόνες)