Πολιτική

Ουκρανία - Πρόξενος στην Μαριούπολη: τρίτη νύχτα στο “ταξίδι σωτηρίας”

Η κατάσταση που επικρατεί δυσχεραίνει τη μετάβαση του Έλληνα Πρόξενου σε έδαφος χώρας της ΕΕ. Τι αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Ο Έλληνας πρόξενος Μανώλης Ανδρουλάκης ο οποίος είχε εγκλωβιστεί εδώ και εβδομάδες στην Μαριούπολη, θα συνεχίσει το ταξίδι του ρπος τη Μολδαβία αύριο.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Γενικός Πρόξενος θα καταλύσει σήμερα σε τοποθεσία πλησίον της πόλης Ουμάν και αναμένεται να συνεχίσει για Μολδαβία αύριο πρωί.

Ενδεικτικό της πολύ δύσκολης κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή είναι πως το πρωί της Τετάρτης, το κονβόι που μεταφέρει από χθες τον κ. Ανδρουλάκη εκτός Μαριούπολης, άλλαξε κατεύθυνση, λόγω των βομβαρδισμών και διανυκτέρευσε στη Ζαπορίζια.