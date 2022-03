Οικονομία

Συντάξεις Απριλίου - ΕΦΚΑ: Οι ημερομηνίες πληρωμής

Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων, ανά ασφαλιστικό φορέα.

Το πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ στη συνεδρίαση της 17ης Μαρτίου 2022, στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής τους.

Συγκεκριμένα:

- Στις 28 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τ. ΟΑΕΕ, τ. ΟΓΑ, τ. ΕΤΑΑ, τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

- Στις 29 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο και ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 1,3,5,7,9.

- Στις 30 Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο και ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 0,2,4,6,8.

