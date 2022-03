Οικονομία

Στουρνάρας: το κάθε ευρώ έχει αξία

Ζοφερό βλέπει το μέλλον των οικονομιών λόγω των κρίσεων και τονίζει πως θα πρέπει να γίνουν "πιο ανθεκτικές".

Την ανάγκη να κατανοήσουν οι πολίτες ότι τα «λεφτά δεν φυτρώνουν στα δέντρα», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας σε σεμινάριο που διοργάνωσε η ΤτΕ από κοινού με την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.

Ο διοικητής της ΤτΕ ανέφερε ότι οι πολίτες θα πρέπει να κατανοήσουν πως το κάθε ευρώ έχει αξία, και σε αυτήν την προσπάθεια κομβική σημασία, πέρα από τη διδασκαλία βασικών οικονομικών εννοιών και εργαλείων, έχει και η ενίσχυση θετικών συμπεριφορών μέσα από την καλλιέργεια των λεγόμενων μικροσυνηθειών, από μικρή ηλικία. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι όχι μόνο οι γνώσεις, αλλά και οι συμπεριφορές και νοοτροπίες που είναι απαραίτητες προκειμένου το άτομο να μπορεί να λαμβάνει αποτελεσματικές οικονομικές αποφάσεις.

Τα προγράμματα ενίσχυσης χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού θα πρέπει, επομένως, να στοχεύουν και στη διαμόρφωση τέτοιων συμπεριφορών. «Είμαστε, τελικά, οι συνήθειές μας, όπως είχε πει ο Αριστοτέλης. Και υπάρχουν πράγματι πολλοί τρόποι που μπορούμε να διδάξουμε τους νέους έννοιες όπως επιθυμίες, επιλογές και αποταμίευση για μελλοντική χρήση», επεσήμανε ο διοικητής της ΤτΕ.

Ο κ. Στουρνάρας προέβλεψε ότι μελλοντικά οι οικονομίες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν περισσότερες κρίσεις απ' ό,τι στο παρελθόν. «Ως εκ τούτου, οι οικονομίες θα πρέπει να γίνουν πιο ανθεκτικές σε αρνητικές διαταραχές, όπως για παράδειγμα κλιματικές διαταραχές, μεταναστευτικές κρίσεις, γεωπολιτικές εντάσεις, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές κρίσεις χρέους και περαιτέρω επιβάρυνση των επόμενων γενεών.

Η ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού των ατόμων μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και στον μετριασμό του κινδύνου και των επιπτώσεων μελλοντικών χρηματοπιστωτικών κρίσεων, καθιστώντας τα νοικοκυριά πιο ανθεκτικά στους κλυδωνισμούς.

Είναι αποδεκτό ότι ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα αντιμετωπίζουν την πρόσθετη οικονομική πίεση κατά τη διάρκεια μιας κρίσης εξαρτάται από το πόσο καλά κατανοούν οικονομικές έννοιες, όπως η συσσώρευση χρέους και η διαφοροποίηση του κινδύνου. Η χρηματοοικονομική παιδεία διαδραματίζει, επομένως, σημαντικό ρόλο προκειμένου τα άτομα να μη βρεθούν απροετοίμαστα σε δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και να έχουν τα εφόδια να ανταπεξέλθουν σε μακροοικονομικούς κλυδωνισμούς», τόνισε ο διοικητής της Τραπεζης της Ελλάδος.

