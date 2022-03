Οικονομία

Ακρίβεια: Όλα τα μέτρα για καύσιμα, ρεύμα, έκτακτο επίδομα

Η επιδότηση για τα καύσιμα κίνησης και τους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου. Ποιοι θα πάρουν έκτακτο επίδομα. Οι ημερομηνίες, οι δικαιούχοι, οι πλατφόρμες.

Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε 3,2 εκατομμύρια πολίτες διαθέτει η κυβέρνηση, με έκτακτα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ώστε να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια στα καύσιμα και στα είδη διατροφής.

Για στοχευμένες κινήσεις, στο μέτρο που δεν διαταράσσουν την δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Πάνω από τη μισή κρατική ενίσχυση κατευθύνεται στο καυτό μέτωπο των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Το Μέγαρο Μαξίμου ξεκαθαρίζει πως η ενίσχυση για ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο θα είναι οριζόντια για όσο διαρκέσει η κρίση.

Έμφαση δόθηκε, επίσης, στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διεύρυνση των δικαιούχων της επιδότησης στα καύσιμα. Η παρέμβαση αφορά πολίτες με οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ και η επιδότηση θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής κάρτας, στα πρότυπα του freedom pass. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει ένα όχημα. Η σχετική πλατφόρμα θα είναι έτοιμη έως τις αρχές Απριλίου

Το «δίχτυ προστασίας» απλώνεται και στον αγροτικό κόσμο, με τον Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης να προαναγγέλλει πρόσθετες υποστηρικτικές παρεμβάσεις, ανάλογα με τις δρομολογούμενες αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ έκτακτη ενίσχυση θα δοθεί στους πιο ευάλωτους οικονομικά συμπολίτες μας.

Εν αναμονή της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ την επόμενη εβδομάδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι ομόλογοι του από τον ευρωπαϊκό νότο συσκέπτονται αύριο, προκειμένου να πιέσουν τις Βρυξέλλες να λάβουν εγκαίρως επαρκή οικονομικά μέτρα.

Αναλυτικά, οι ανακοινώσεις με τα μέτρα

«Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Έχουμε εκπονήσει και έχουμε θέσει σε εφαρμογή μήνες τώρα ένα πρόγραμμα στήριξης που σήμερα επεκτείνουμε και ενδυναμώνουμε για να ανταποκριθούμε στις επιπρόσθετες επιβαρύνσεις που φέρνει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να σταθούμε στο πλευρό της κοινωνίας και να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των ανθρώπων για σταθερότητα και ασφάλεια σε ένα περιβάλλον διεθνούς ανασφάλειας, διεθνούς αστάθειας. Προσπαθούμε, συνεχώς, με πράξεις και όχι με λόγια, ούτε με απλοϊκές προσεγγίσεις, να μετριάσουμε τις επιπτώσεις των διεθνών κρίσεων στη ζωή των ανθρώπων και θα είμαστε στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας για όσο χρειαστεί.

Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, τα μέτρα που θα ανακοινώσουμε σήμερα ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ και απευθύνονται σε πάνω από 3,2 εκατομμύρια συμπολίτες μας, ενώ το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων για τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας αγγίζει μέχρι σήμερα τα 4 δισ. ευρώ.

Οι αρμόδιοι Υπουργοί, Οικονομικών, ο κ. Σταικούρας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σκρέκας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Γεωργαντάς και Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Σκυλακάκης θα παρουσιάσουν το πλαίσιο και το περιεχόμενο της στήριξης που ανακοινώνουμε σήμερα, στήριξη που επικεντρώνεται σε 3 κυρίως άξονες: Πρώτον, στη πολύ σημαντική αύξηση επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Δεύτερον, στη στήριξη των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Και τρίτον, στην επιδότηση των καυσίμων που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωσης της τιμής και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Κύριε Σταϊκούρα, παρακαλώ, έχετε το λόγο.

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Οικονόμου. Ζούμε μια ιστορική περίοδο. Μια περίοδο με υψηλές αβεβαιότητες, πρωτοφανείς προκλήσεις και μεγάλες ανατροπές. Ύστερα από την παγκόσμια υγειονομική κρίση, η Ευρώπη βιώνει -με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία- βαθιά γεωπολιτική κρίση, για πρώτη φορά ύστερα από αρκετές δεκαετίες. Έναν πόλεμο με απώλειες πολλών ανθρώπινων ζωών και νέα μαζικά μεταναστευτικά κύματα, που επιφέρει σοβαρή διαταραχή στη λειτουργία των οικονομιών και υψηλό δημόσιο και ιδιωτικό κόστος. Οικονομικό κόστος που έχει αρχίσει, ήδη, να αποτυπώνεται στην εκτέλεση των εθνικών και, ιδιαίτερα, των οικογενειακών προϋπολογισμών, κυρίως των ασθενέστερων εισοδηματικά στρωμάτων. Η νέα διεθνής κρίση, αυτή τη φορά από την πλευρά της προσφοράς, διογκώνει τις τιμές στην ενέργεια και σε βασικά είδη της καθημερινότητας του πολίτη, ενισχύει τον πληθωρισμό, «ροκανίζει» το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, διαταράσσει την εφοδιαστική αλυσίδα, περιορίζει τζίρους και κέρδη επιχειρήσεων, κλονίζει την εμπιστοσύνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια, ενισχύει τη μεταβλητότητα, «φρενάρει» την αναπτυξιακή δυναμική. Στη δίνη αυτής της νέας κατάστασης, ως Κυβέρνηση κατανοούμε την όξυνση προβλημάτων στο πεδίο της οικονομίας, και συναισθανόμαστε, πλήρως, την ανάγκη των συμπατριωτών μας για περαιτέρω στήριξη. Ζώντας μέσα στην κοινωνία, και όχι σε «γυάλινους πύργους», ακούμε το σφυγμό, αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες, κατανοούμε τους προβληματισμούς, σεβόμαστε τις αγωνίες των πολιτών.

Γι’ αυτό και αντιδρούμε άμεσα και, πρωτίστως ψύχραιμα και συγκροτημένα. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε δίπλα στην κοινωνία, δίπλα στον πολίτη, δίπλα στον ευάλωτο – οικονομικά – συνάνθρωπό μας. Κάνουμε το καλύτερο στο πλαίσιο του εφικτού, ώστε να περιορίσουμε τις σημαντικές αρνητικές συνέπειες της ακρίβειας στο πορτοφόλι του πολίτη. Αξιοποιούμε την υφιστάμενη, παροδική ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία, με σύνεση και υπευθυνότητα. Ενεργοποιούμε, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τα διαθέσιμα εργαλεία και το δημοσιονομικό χώρο που προκύπτει από την καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού, προκειμένου να συνεχίσουμε να βοηθάμε, όσο περισσότερο μπορούμε, την κοινωνία. Χτίζουμε ένα νέο «δίχτυ ασφαλείας», όπως με επιτυχία πράξαμε κατά την περίοδο της πανδημίας, πάνω από νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κυβέρνηση, σε συνέχεια της μέχρι σήμερα κρατικής στήριξης, προχωρά σε νέα δέσμη μέτρων και παρεμβάσεων. Μέτρα και παρεμβάσεις που εστιάζουν, πρωτίστως, στους πιο ευάλωτους συμπατριώτες μας, σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, σε όσους παράγουν, σε όσους πλήττονται περισσότερο. Συγκεκριμένα:

1η Παρέμβαση. Αυξάνουμε – σημαντικά – την επιδότηση ρεύματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Συνεχίζουμε την επιδότηση φυσικού αερίου. Δίνουμε έκτακτη επιδότηση ρεύματος για τις μικρές επιχειρήσεις. Το συνολικό κόστος αυτών των παρεμβάσεων εκτιμάται στα 640 εκατ. ευρώ για τον Απρίλιο.

2η Παρέμβαση. Ενισχύουμε ευάλωτους συμπατριώτες μας. Χορηγείται έκτακτη ενίσχυση σε 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά, με περισσότερα από 3,2 εκατομμύρια μέλη, προκειμένου αυτά να καλύψουν μέρος των αυξημένων τιμών αγαθών και ενέργειας. Η ενίσχυση θα καταβληθεί πριν το Πάσχα. Συγκεκριμένα:

Χορηγείται μιάμιση επιπλέον μηνιαία δόση επιδόματος παιδιού τον Απρίλιο, στους δικαιούχους Μαρτίου, δηλαδή δόση που αντιστοιχεί σε 1,5 μήνα. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, σε 105 ή 63 ή 42 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι τα δύο πρώτα, και σε 210 ή 126 ή 84 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί. Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 625.000, με περισσότερα από 1 εκατομμύριο παιδιά.

τον Απρίλιο, στους δικαιούχους Μαρτίου, δηλαδή δόση που αντιστοιχεί σε 1,5 μήνα. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, σε 105 ή 63 ή 42 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι τα δύο πρώτα, και σε 210 ή 126 ή 84 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί. Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 625.000, με περισσότερα από 1 εκατομμύριο παιδιά. Χορηγείται ενίσχυση 200 ευρώ σε 677.000 χαμηλοσυνταξιούχους . (Δικαιούχοι είναι οι συμπατριώτες μας με τα χαρακτηριστικά του επιδόματος του περυσινού Δεκεμβρίου.

. (Δικαιούχοι είναι οι συμπατριώτες μας με τα χαρακτηριστικά του επιδόματος του περυσινού Δεκεμβρίου. Χορηγείται ενίσχυση 200 ευρώ σε 35.000 ανασφάλιστους υπερήλικες.

Χορηγείται ενίσχυση 200 ευρώ σε 167.000 δικαιούχους επιδομάτων ΑΜΕΑ.

Χορηγείται διπλή δόση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε 240.000 δικαιούχους του.

Το συνολικό κόστος αυτών των παρεμβάσεων, παρεμβάσεις με σαφές κοινωνικό αποτύπωμα, διαμορφώνεται στα 324 εκατ. ευρώ.

3η Παρέμβαση. Επιδοτούμε την κατανάλωση καυσίμων φυσικών προσώπων και μειώνουμε την τιμή του πετρελαίου κίνησης. Και αυτή η παρέμβαση έχει σαφέστατο κοινωνικό πρόσημο. Δεν βοηθάμε, οριζόντια, όλες τις εισοδηματικές ομάδες της κοινωνίας. Επιλέγουμε να ενισχύσουμε τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Συγκεκριμένα:

Χορηγείται απευθείας επιδότηση καυσίμων στους πολίτες, που καλύπτει σημαντικό μέρος των αυξήσεων των τιμών για 3 μήνες στα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών. Η επιδότηση θα δοθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας, στα πρότυπα του freedom pass, ενώ για τους πολίτες που δεν έχουν τη δυνατότητα χρήσης της, το ποσό θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους. Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ. Υπολογίζεται ότι 3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα διαθέτουν τουλάχιστον ένα αυτοκίνητο και δηλώνουν μέχρι το ανωτέρω οικογενειακό εισόδημα. Η επιδότηση θα αφορά 60 λίτρα καυσίμου μηνιαίως, και θα ισούται με 22 λεπτά το λίτρο. Τονίζεται ότι η μέση κατανάλωση ανά φορολογούμενο εκτιμάται στα 54 λίτρα καυσίμου τον μήνα. Συνεπώς, η επιδότηση είναι σημαντική, πιο γενναία αντίστοιχης άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ειδικά για τους πολίτες που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή, η επιδότηση ενισχύεται και ανέρχεται στα 28 λεπτά το λίτρο. Το συνολικό κόστος αυτής της παρέμβασης ανέρχεται στα 130 εκατ. ευρώ. Επιδοτείται στην πηγή, από τον κρατικό προϋπολογισμό, η τιμή πώλησης του πετρελαίου κίνησης (diesel) για τον Απρίλιο, ώστε το όφελος στην τελική τιμή για τον καταναλωτή να ανέλθει στα 15 λεπτά το λίτρο. Σημειώνεται ότι η μείωση είναι μεγαλύτερη από αυτή που θα προέκυπτε από μείωση του Ειδικού Φόρου στα Καύσιμα, με βάση τα θεσπισμένα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ η μείωση της τιμής, ειδικά του πετρελαίου κίνησης, είναι σημαντική για τη συγκράτηση των τιμών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το κόστος της παρέμβασης εκτιμάται περίπου στα 23 εκατ. ευρώ. Δίνεται, κατά τον μήνα Απρίλιο, ενίσχυση ύψους 200 ευρώ στις υπηρεσίες ταξί, ώστε να καλυφθεί μέρος του αυξημένου κόστους καυσίμου σε αυτή την περίοδο που διανύουμε.

4η Παρέμβαση. Αυξάνεται η περίοδος αποπληρωμής όλων των επιστρεπτέων προκαταβολών από 60 σε 96 άτοκες δόσεις, με τις μειώσεις βάσει τζίρου να ισχύουν όπως έχουν ήδη ανακοινωθεί. Παραμένει η έκπτωση 15% σε περίπτωση που αυτές επιστραφούν εφάπαξ. Υπενθυμίζεται ότι οι επιστρεπτέες προκαταβολές που χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανέρχονται στα 8,3 δισ. ευρώ. Από αυτές, μετά τις παρεμβάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, οι βεβαιωμένες οφειλές διαμορφώνονται πολύ χαμηλότερα, στα 3 δισ. ευρώ. Αποδεικνύεται έτσι η σημαντική συμβολή της πολιτείας στη στήριξη αρχικά της βιωσιμότητας, και πλέον της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Το συνολικό πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος αυτών των 4 παρεμβάσεων υπερβαίνει το 1,1 δισ. ευρώ. Επιπλέον, στο Νομοσχέδιο που συζητάμε -από σήμερα- στη Βουλή, περιέχονται πρόσθετες παρεμβάσεις που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη, κυρίως της μεσαίας τάξης και των πιο ευάλωτων νοικοκυριών. Παρεμβάσεις που τις έχουμε μεν ανακοινώσει, το θετικό αποτέλεσμα όμως των οποίων θα γίνει ορατό στο πορτοφόλι του πολίτη από τον επόμενο μήνα. Συγκεκριμένα:

5η Παρέμβαση. Μειώνεται, περαιτέρω, σημαντικά και δίκαια, ο ΕΝΦΙΑ. Μέσα σε 2,5 χρόνια, η συνολική μείωσή του ανέρχεται στο 35% σε σχέση με το 2018. Δηλαδή, τα φυσικά πρόσωπα θα πληρώνουν, από εφέτος, συνολικά 920 εκατ. ευρώ λιγότερα από το 2018! Συγκεκριμένα, 8 στους 10 πολίτες, το 80% των φυσικών προσώπων που θα πληρώσουν φόρο ακίνητης περιουσίας το 2022, δηλαδή περίπου 5 εκατ. φορολογούμενοι, θα δουν, μόνιμα, ακόμη μεγαλύτερη μείωση του ΕΝΦΙΑ, αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημά τους. Και όλα αυτά επιτυγχάνονται παρά τη σημαντική αύξηση των τιμών εκκίνησης στην πλειοψηφία των ζωνών αντικειμενικού προσδιορισμού, που οδηγεί σε αύξηση της αξίας αυτών των ακινήτων. Το συνολικό ποσό βεβαίωσης εκτιμάται μειωμένο κατά 360 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021.

6η Παρέμβαση. Ενισχύουμε τους αγρότες μας. Καθορίζεται, για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, μηδενικός συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης ανά χιλιόλιτρο, για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022.Ενώ, επίσης, καθορίζεται συντελεστής Φ.Π.Α. 6%, αντί του 13% που ισχύει σήμερα, για τα λιπάσματα. Σε αυτά τα μέτρα πρέπει να προστεθούν, μεταξύ άλλων:

Η επιδότηση των κτηνοτρόφων για το αυξημένο κόστος των ζωοτροφών. Η μόνιμη μείωση του Φ.Π.Α. των ζωοτροφών και Η κάλυψη του 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος αγροτικής χρήσης, για την περίοδο από Αύγουστο έως Δεκέμβριο 2021.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος αυτών των παρεμβάσεων στον πρωτογενή τομέα υπερβαίνει τα 200 εκατ. ευρώ.

Συμπερασματικά, το συνολικό κόστος αυτών των 6 παρεμβάσεων, που θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα, υπερβαίνει τα 1,7 δισ. ευρώ. Σε αυτές πρέπει να προστεθούν όσες έχουν ήδη υλοποιηθεί, όπως είναι:

Οι εκπτώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου από τον περυσινό Σεπτέμβριο.

Το σημαντικά αυξημένο επίδομα θέρμανσης και

Η στοχευμένη εισοδηματική ενίσχυση του περυσινού Δεκεμβρίου.

Συνεπώς, το σύνολο των μέτρων, που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή θα υλοποιηθούν, ξεπερνά, επί του παρόντος, τα 3,7 δισ. ευρώ. Στόχος μας είναι να χτίσουμε «αναχώματα» και νέες «γραμμές άμυνας» στις φρενήρεις ανατιμήσεις που πυροδοτούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, ώστε να προστατεύσουμε, όσο περισσότερο γίνεται, τον παραγωγικό ιστό της χώρας μας. Με αυτές τις παρεμβάσεις, η Κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα, για ακόμη μία φόρα, ότι βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση, και παρεμβαίνει, έγκαιρα και στοχευμένα. Εμπλουτίζει και ενισχύει τις πολιτικές της, όπως αποδεικνύεται σήμερα και θα αναδειχθεί -το προσεχές διάστημα- με τη δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού. Ενώ κρατάει και «εφόδια» για αργότερα, αφού σήμερα δεν γνωρίζουμε -σε πανευρωπαϊκό επίπεδο- την έκταση του προβλήματος, ούτε τις ακριβείς επιπτώσεις του στην οικονομία. Έτσι, πορευόμαστε με ρεαλισμό, διορατικότητα, και σύνεση στο δημοσιονομικό πεδίο, απαντώντας στις προκλήσεις του σήμερα, χωρίς να υπονομεύουμε το αύριο της οικονομίας και της κοινωνίας.

Θέλω να είμαι ειλικρινής: Τα μέτρα που υλοποιούνται, θα ανακουφίσουν τους συμπατριώτες μας, κυρίως αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, προσφέροντας σημαντικές «ανάσες» σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αλλά δεν θα μπορέσουν να καλύψουν το σύνολο του αυξημένου κόστους της καθημερινότητάς τους. Βάζουμε ένα «φρένο» στις αυξήσεις, αλλά δεν τις καλύπτουμε πλήρως. Συγκλίνουμε με τις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά δεν αποκλίνουμε από τις αντοχές της οικονομίας. Και αυτό γιατί οι διαθέσιμοι πόροι που έχουμε, είναι συγκεκριμένοι. Οι κίνδυνοι αυξημένοι. Και οι αβεβαιότητες υψηλές. Κανένα ευρωπαϊκό κράτος-μέλος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του αυτές τις προκλήσεις, ούτε να καλύψει όλο το κόστος. Γι’ αυτό απαιτείται συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση και αντίδραση. Και η Κυβέρνηση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, με συγκεκριμένες, τεκμηριωμένες και ρεαλιστικές προτάσεις, επιδιώκει αυτές τις λύσεις. Ώστε να περιοριστούν, ακόμη περισσότερο, οι δυσμενείς επιπτώσεις της νέας, εξωγενούς κρίσης.

Μία κρίση που -με τα σημερινά δεδομένα- πλήττει, αλλά δεν εκτρέπει την οικονομία μας. Που δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, αλλά δεν οδηγεί σε μη αντιστρεπτές καταστάσεις. Που «θολώνει» τα επιτεύγματα και τις ευοίωνες προοπτικές της χώρας, αλλά δεν καταστρέφει την – διεθνώς- καλή εικόνα της. Εικόνα και προοπτικές που οφείλονται στις θυσίες και τους κόπους της κοινωνίας, στη σκληρή δουλειά πολιτών και πολιτείας. Και τη σημερινή κρίση θα την ξεπεράσουμε, ενωμένοι! Ξέρουμε πού είμαστε, ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε, ξέρουμε και πώς να πάμε! Παρά τις μεγάλες «φουρτούνες», έχουμε το σχέδιο, τη σύνεση, την αποφασιστικότητα και την αυτοπεποίθηση να οδηγήσουμε το «εθνικό μας σκάφος» στον ιστορικό προορισμό του, σε ένα περιβάλλον ευημερίας, ασφάλειας και ισχύος, βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης, με ευκαιρίες και προοπτικές, για όλους.

Κ. ΣΚΡΕΚΑΣ: Η Κυβέρνηση και αυτόν τον μήνα κινείται οργανωμένα για τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας και των επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει δημιουργήσει σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία και ανατροφοδοτεί την πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση. Από την έναρξη του πολέμου, έχουν σημειωθεί ρεκόρ υψηλών τιμών στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο και την ηλεκτρική ενέργεια. Η μέση τιμή της Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις αρχές Μαρτίου μέχρι σήμερα διαμορφώνεται στα 312 ευρώ/MWh όταν τον Ιανουάριο ήταν στα 227 ευρώ/MWh και τον Φεβρουάριο στα 213 ευρώ/MWh, 5 φορές υψηλότερη από τον περσινό αντίστοιχο μήνα. Η τεράστια ενεργειακή κρίση αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα και για αυτό είναι αναγκαία άμεσα μια ευρωπαϊκή λύση. Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει καταθέσει στοχευμένη πρόταση 6 σημείων για τη λήψη ρυθμιστικών μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την μείωση των τιμών του Φυσικού Αερίου και κατ’ επέκταση της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η ελληνική Κυβέρνηση είναι η πρώτη, που από τον Σεπτέμβριο του 2021, εφαρμόζει σε μηνιαία βάση μέτρα στήριξης των καταναλωτών προσαρμοσμένα στις μεταβολές των τιμών της ενέργειας. Είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που δημιούργησε το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης στο οποίο οδηγούνται τα υπερπλεονάσματα του Ειδικού Λογαριασμού των ΑΠΕ, του ειδικού λογαριασμού των ΥΚΩ, καθώς και τα έσοδα από τις δημοπρασίες των ρύπων CO2. Η Ελλάδα ήδη από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο εφαρμόζει σχεδόν όλα τα μέτρα της εργαλειοθήκης που ανακοίνωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσπαθώντας να απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος των ανατιμήσεων.

Ηλεκτρική Ενέργεια - Επιδότηση σε Οικιακά Τιμολόγια - Νοικοκυριά

Η επιδότηση θα αφορά σε όλες τις παροχές κύριας κατοικίας, όπως αυτές δηλώνονται στο Ε1 (περίπου 4,2 εκατ. παροχές), ανεξαρτήτως εισοδήματος, εμβαδού κατοικίας ή παρόχου. Η μέση μηνιαία ενίσχυση για ένα μέσο νοικοκυριό που καταναλώνει μέχρι 300 KWh/μήνα αυξάνεται από 40 ευρώ τον Μάρτιο σε 72 ευρώ τον Απρίλιο, ποσοστό αύξησης 80%. Συγκεκριμένα τον Απρίλιο, για τις πρώτες 150 ΚWh κατανάλωσης επιδοτούμε με 270 ευρώ ανά MWh, από 150 ευρώ το Μάρτιο. Για τη μηνιαία κατανάλωση από 151 - 300 KWh επιδοτούμε με 210 ευρώ ανά MWh από 110 ευρώ τον Μάρτιο. Η μέση μηνιαία ενίσχυση για το ΚΟΤ από 53 ευρώ τον Μάρτιο αυξάνεται στα 87 ευρώ τον Απρίλιο. Δηλαδή στα ευάλωτα νοικοκυριά επιδοτούμε με 290 ευρώ ανά MWh τις πρώτες 300 ΚWh της μηνιαίας κατανάλωσης. Το συνολικό ποσό της επιδότησης για τα νοικοκυριά τον Απρίλιο ανέρχεται στα 218 εκατ. ευρώ από 148 εκατ. τον Μάρτιο.

Για τους πολίτες που στην περυσινή δήλωση εισοδήματος δεν είχαν δηλώσει αριθμό παροχής κύριας κατοικίας, στην νέα υποβολή δήλωσης θα πρέπει να συμπληρώσουν τον αριθμό παροχής, και σε αυτούς θα δοθεί αναδρομικά από τον Ιανουάριο η επιδότηση που τους αναλογεί.

Επίσης, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ στις νέες φορολογικές δηλώσεις δημιουργείται πεδίο για την συμπλήρωση αριθμού παροχής φοιτητικής κατοικίας. Σε αυτές τις παροχές που θα δηλωθούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, η επιδότηση που τους αναλογεί θα δοθεί αναδρομικά από τον Ιανουάριο.

Ηλεκτρική Ενέργεια - Επιδότηση σε μη Οικιακά Τιμολόγια, δηλαδή, σε αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσεις κ.α.

Για τους επαγγελματικούς καταναλωτές, η μοναδιαία τιμή της επιδότησης διπλασιάζεται από τα 65 ευρώ/MWh το Μάρτιο στα 130 ευρώ/ΜWh τον Απρίλιο. Επιπλέον, για τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με παροχή ισχύος μέχρι 25kVA και για όλα τα αρτοποιεία ανεξαρτήτως ισχύος παροχής ενισχύουμε με πρόσθετη επιδότηση 100 ευρώ/MWh το σύνολο της κατανάλωσης. Άρα, η συνολική μοναδιαία επιδότηση ανέρχεται στα 230 ευρώ/MWh. Το μέτρο αυτό αφορά 1.160.000 επαγγελματικές παροχές επιχειρήσεων όπως εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, περίπτερα, ψιλικά, κομμωτήρια, γραφεία, αρτοποιία και υπολογίζεται στα 35 εκατ. ευρώ για τον Απρίλιο.

Επιπροσθέτως, για όλες αυτές τις επιχειρήσεις με παροχή ισχύος μέχρι 25 kva διαθέτουμε επιπλέον 75 εκατ. ευρώ για την αναδρομική επιδότησή του συνόλου της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο με στόχο να απορροφήσουμε αναδρομικά το 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής. Η αναδρομική επιδότηση θα δοθεί σε τρεις μηνιαίες δόσεις ξεκινώντας από τον Απρίλιο.

Συνολικά για το μήνα Απρίλιο το σύνολο της επιδότησης για τα επαγγελματικά τιμολόγια ανέρχεται στα 313 εκατ. ευρώ από 132 εκατ. τον Μάρτιο αύξηση 137%.

Φυσικό Αέριο - Επιδότηση σε Οικιακά Τιμολόγια - Νοικοκυριά

Η κρατική επιδότηση θα ανέλθει σε 20 ευρώ ανά θερμική MWh τον Μάρτιο για όλα τα νοικοκυριά και για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης. Αφορά σε 540.000 οικιακούς καταναλωτές ανεξαρτήτως εισοδήματος, μεγέθους κατοικίας ή παρόχου. Παράλληλα, η ΔΕΠΑ Εμπορίας προσφέρει έκπτωση για τον Μάρτιο ύψους 20 ευρώ ανά θερμική MWh. Συνολικά, το όφελος για τα νοικοκυριά ανέρχεται σε 40 ευρώ ανά θερμική MWh, ενώ το συνολικό ύψος της επιδότησης από την Κυβέρνηση για τους μη οικιακούς καταναλωτές φυσικού αερίου θα ανέλθει σε 43 εκατ. ευρώ για τον Μάρτιο.

Για τον μήνα Απρίλιο οι επιδοτήσεις θα ανακοινωθούν στο τέλος Μαρτίου λόγω της έντονης μεταβλητότητας που παρατηρείται στις τιμές του Φυσικού Αερίου τις τελευταίες εβδομάδες, ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα για την μέση τιμή που θα διαμορφωθεί.

Φυσικό Αέριο - Επιδότηση σε ΜΗ Οικιακά (Εμπορικά-Βιομηχανικά) Τιμολόγια

Συνεχίζουμε την επιδότηση των λογαριασμών Φυσικού Αερίου και τον Μάρτιο και σε όλους τους εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές ανεξαρτήτως μεγέθους, τζίρου και αριθμού εργαζομένων. Η επιδότηση θα ανέλθει σε 20 ευρώ ανά θερμική MWh για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης. Το συνολικό ύψος της επιδότησης από την Κυβέρνηση για τους μη οικιακούς καταναλωτές φυσικού αερίου θα ανέλθει σε 20 εκατ. ευρώ για τον Μάρτιο.

Για τους δύο αυτούς μήνες, λαμβάνουμε συνολικά μέτρα που προσεγγίζουν τα 900 εκατ. ευρώ και αφορούν και την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο.

Η εκτίναξη των τιμών λόγω της ρωσικής εισβολής αποδεικνύει ότι η ενεργειακή μετάβαση της χώρας είναι αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια. Η μόνη αξιόπιστη λύση είναι η ταχύτερη απεξάρτηση από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων και η δυναμική στροφή στην καθαρή ενέργεια από τις ΑΠΕ. Αυτό επιβάλλεται τόσο για οικονομικούς όσο και για περιβαλλοντικούς λόγους.

Στόχος της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι να καταστεί η Ελλάδα μια ενεργειακά αυτόνομη και ανταγωνιστική χώρα, με την αξιοποίηση του πλούσιου αιολικού και ηλιακού δυναμικού της. Και ταυτόχρονα να μετατραπεί σε κόμβο διασύνδεσης και μεταφοράς πράσινης ενέργειας για όλη την Ευρώπη. Με τα μέτρα του Μαρτίου και του Απριλίου, η Κυβέρνηση θα έχει διαθέσει πάνω από 2,3 δισ. ευρώ ενώ οι συνολικές ενισχύσεις και εκπτώσεις από ΔΕΗ και ΔΕΠΑ Εμπορίας αγγίζουν το 1,261 δισ. ευρώ. Συνολικά σχεδόν 3,5 δισ. ευρώ. Καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει λάβει τόσο δραστικά μέτρα προστασίας των καταναλωτών αναλογικά με τον πληθυσμό και τα μεγέθη της οικονομίας. Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή η πρωτόγνωρη κρίση στην ενέργεια θα στηρίζουμε και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για όσο είναι αναγκαίο.

Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Η Κυβέρνηση αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και ιδιαίτερα οι Έλληνες παραγωγοί, από προβλήματα που δημιούργησαν εξωγενείς παράγοντες. Από την πρώτη στιγμή της κρίσης δηλώσαμε ότι η Κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των αγροτών. Εκείνων που καθημερινά μοχθούν για να απολαμβάνουμε εμείς τα αγαθά των κόπων τους, αυτών που με την παραγωγή τους στηρίζουν την ελληνική οικονομία και ενισχύουν τις εξαγωγές. Την προσφορά τους αναγνωρίζει η Κυβέρνησή μας με πρώτο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Στηρίξαμε μέχρι τώρα έμπρακτα τους αγρότες με ενισχύσεις ύψους 180 εκατ. ευρώ. Πριν από 21 ημέρες είχα δηλώσει ότι αφουγκραζόμαστε, στηρίζουμε, προωθούμε λύσεις και δρούμε γρήγορα. Και είχα τονίσει ότι θα είμαστε στο πλευρό των παραγωγών όσο απαιτηθεί. Σήμερα, υλοποιώντας αυτές τις δεσμεύσεις, είμαστε εδώ για να ανακοινώσουμε πρόσθετα μέτρα. Να θυμίσω ότι ήδη υλοποιούνται:

Η επιδότηση 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής στο ηλεκτρικό ρεύμα αφορά και τις γεωργικές - αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Η δέσμευσή μας για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο έχει κατατεθεί στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα. Θα γίνει στη συνέχεια -με Υπουργική Απόφαση- η εξειδίκευση των επιδοτήσεων που δικαιούται ο κάθε καλλιεργητής, ανάλογα με τα στρέμματα που θα δηλωθούν στην εφετινή δήλωση ΟΣΔΕ. Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά όλη την χρονιά αυτή από τον Ιανουάριο έως και τον Δεκέμβριο του 2022.

Η μείωση του Φ.Π.Α. των ζωοτροφών, η οποία έχει συντελεστεί και υλοποιείται στο 6%.

Στη Βουλή βρίσκεται προς ψήφιση και η μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα επίσης στο 6%.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η ανακοίνωση της διαδικασίας, μέσω της οποία θα εισπράξουν οι κτηνοτρόφοι μας το 4% του τζίρου τους για ενίσχυση για τις ζωοτροφές.

Αναμένεται η υλοποίηση του μέτρου για το μεταφορικό ισοδύναμο στην μεταφορά ζωοτροφών που αφορά την Κρήτη, μετά από Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Και

Αναμένεται κατά 50% αύξηση του προγράμματος για τα μικρά νησιά του Αιγαίου, για τη μεταφορά επίσης των ζωοτροφών.

Υπάρχει και κάτι άλλο που υλοποιείται και είναι πολύ σημαντικό :

Εφέτος, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, έχουμε ενεργοποιήσει την κάρτα του αγρότη μέσω της Τράπεζας Πειραιώς. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των αγροτών για κεφάλαιο κίνησης και ήδη πολλοί αγρότες το αξιοποιούν.

Σε συνέχεια αυτών των μέτρων, ύψους άνω των 180 εκατ. ευρώ, που έχουν ανακοινωθεί και υλοποιούνται, στα σημερινά μέτρα -εκτός από τη συνέχεια της στήριξης με το ρεύμα- υπάρχουν δύο παρεμβάσεις , οι οποίες βοηθούν πάρα πολύ τους αγρότες:

Η πρώτη παρέμβαση είναι αυτή που αφορά την κάρτα καυσίμων, δηλαδή την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, καθώς μέσα στους δικαιούχους είναι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, βεβαίως και οι αγρότες που μπορεί να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου αυτού μέτρου για τα οχήματά τους, εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Η επιδότηση στην τιμή της πώλησης του πετρελαίου που θα γίνεται στην πηγή για τον μήνα Απρίλιο, αφορά όλους τους αγρότες οι οποίοι χρησιμοποιούν το πετρέλαιο κίνησης.

Πέρα από τα ανακοινωθέντα μέτρα και αυτά που υλοποιούνται αναμένουμε το επόμενο διάστημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανακοίνωση της «εργαλειοθήκης», η οποία θα δώσει, ίσως, τη δυνατότητα για περαιτέρω μελέτη και αξιολόγηση νέων παρεμβάσεων. Αυτή η ανακοίνωση θα γίνει τις επόμενες ημέρες και τότε θα μπορούμε, ειδικά για τους αγρότες, να δούμε εάν υπάρχει και άλλη δυνατότητα στήριξης.

Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ: Ο πόλεμος και η αύξηση των τιμών στην εισαγόμενη ενέργεια, κατά κύριο λόγο στο πετρέλαιο και στο αέριο, κάνει τις χώρες που δεν παράγουν αυτά τα καύσιμα, αναγκαστικά, φτωχότερες. Ταυτόχρονα, η μείωση του διεθνούς εμπορίου πλήττει όλο τον πλανήτη και περισσότερο τα μικρά κράτη, όπως η Ελλάδα, που είναι ανοιχτά στο διεθνές εμπόριο, στις επενδύσεις και στον τουρισμό. Ευχόμαστε, προφανώς, να τελειώσει επιτέλους αυτός ο πόλεμος και να ξεπεραστεί αυτή η κρίση. Προς το παρόν, όμως, δεν έχουμε πλήρη ορατότητα για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Συνεπώς, είμαστε αναγκασμένοι να λαμβάνουμε μέτρα, μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο έχουμε ορατότητα, μέχρι να ξεκαθαρίσει η εικόνα και να μπορέσουμε να κάνουμε ένα μακροοικονομικό σενάριο, σε συνθήκες μικρότερης αβεβαιότητας. Ένα σενάριο, με απλά λόγια, που θα έχει σοβαρές πιθανότητες να υλοποιηθεί. Κι αυτό, διότι όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, θα είναι τελείως διαφορετικό το μακροοικονομικό και το δημοσιονομικό σενάριο -δηλαδή πώς θα πάει η οικονομία και αν θα έχουμε περισσότερα ή λιγότερα φορολογικά έσοδα- αν έχουμε παράταση ή κλιμάκωση του πολέμου ή αν έχουμε ειρήνη και αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών και της έντασης.

Τα μέτρα που λαμβάνουμε δεν είναι οριζόντια. Κι αυτό, διότι τα οριζόντια μέτρα, όπως αυτά που μας προτείνει η αντιπολίτευση, είναι σπάταλα (ξεπερνούν, κατά πολύ, τις δυνατότητες της οικονομίας) και με μειωμένη κοινωνική απόδοση. Μας λένε: «Μειώστε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης των καυσίμων». Η απάντησή μας είναι ότι προτιμούμε, με τα ίδια χρήματα, να βοηθήσουμε τους χαμηλοσυνταξιούχους, τις οικογένειες με παιδιά και επιλεγμένα αυτούς που έχουν αυτοκίνητο ή μηχανή, με κριτήρια όμως. Γιατί, δεν μπορούμε να βοηθάμε περισσότερο ένα νοικοκυριό με μεγάλο εισόδημα και δύο ή τρία αυτοκίνητα, από έναν κοινωνικά ευάλωτο. Βοηθάμε περισσότερο αυτούς που έχουν λιγότερα και ως επί το πλείστον καταναλώνουν και λιγότερα καύσιμα.

Με αυτά τα δεδομένα, εξειδικεύω τα μέτρα, για το επόμενο τρίμηνο, σε σχέση με τα καύσιμα:

Πλαίσιο Μέτρων: Ενίσχυση των ευάλωτων συμπολιτών μας

Χορηγείται ενίσχυση για τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας για την αντιμετώπιση των αυξημένω ν τιμών αγαθών και ενέργειας, που θα καταβληθεί πριν το Πάσχα, ως εξής:

Χορηγείται μιάμιση επιπλέον μηνιαία δόση επιδόματος παιδιού τον Απρίλιο, στους δικαιούχους Μαρτίου (δόση, δηλαδή, που αντιστοιχεί σε 1,5 μήνα). Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 105 ή 63 ή 42 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτερο παιδί, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, και σε 210 ή 126 ή 84 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί. Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 625.000, με περισσότερα από 1 εκατ. παιδιά και το κόστος εκτιμάται σε 97,5 εκατ. ευρώ. Ενίσχυση 200 ευρώ σε 676.735 χαμηλοσυνταξιούχους. Δικαιούχοι είναι (όπως τον Δεκέμβριο) συνταξιούχοι που έχουν ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα φορολογικού έτους 2020 έως 7.200 ευρώ (600 ευρώ μηνιαίως), ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 14.400 ευρώ και η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ. Το κόστος υπολογίζεται σε 135 εκατ. ευρώ. Ενίσχυση 200 ευρώ σε 34.964 ανασφάλιστους υπερήλικες με κόστος 7 εκατ. ευρώ. Ενίσχυση 200 ευρώ σε 166.982 δικαιούχους επιδομάτων ΑΜΕΑ με κόστος 33,4 εκατ. ευρώ. Διπλή δόση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε 241.281 δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, με κόστος 50,9 εκατ. ευρώ.

Συνολικό κόστος: 324 εκατ. ευρώ σε 1,7 εκατ. δικαιούχους. Από τα εν λόγω μέτρα ωφελούνται περίπου 1,4 εκατ. νοικοκυριά με περισσότερα από 3,2 εκατ. μέλη.

Πλαίσιο Μέτρων: Επιδότηση καυσίμων φυσικών προσώπων και μείωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης

1. Κάρτα καυσίμων: Χορηγείται κατά τον μήνα Απρίλιο επιδότηση καυσίμων (αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης) που καλύπτει το αυξημένο κόστος των καταναλώσεων τριών μηνών (Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου) για φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών), με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών), φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ.

Η επιδότηση θα δοθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας (στα πρότυπα του freedompass), η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται στα πρατήρια βενζίνης, ενώ για τους συμπολίτες μας που δεν έχουν δυνατότητα χρήσης smartphone, το ποσό θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους.

(στα πρότυπα του freedompass), η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται στα πρατήρια βενζίνης, ενώ για τους συμπολίτες μας που δεν έχουν δυνατότητα χρήσης smartphone, το ποσό θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους. Για να δοθεί η ενίσχυση το φυσικό πρόσωπο θα δηλώνει, σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr, το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακρoχρόνιας μίσθωσης.

όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακρoχρόνιας μίσθωσης. Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία και να είναι ασφαλισμένο.

Η επιδότηση (για αυτοκίνητο) αφορά 60 λίτρα καυσίμου μηνιαίως και ισούται με 22 λεπτά το λίτρο. Συνεπώς η επιδότηση για τους τρεις μήνες ανέρχεται σε 40 ευρώ.

Ειδικά για τους πολίτες που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή η επιδότηση για τους τρεις μήνες ανέρχεται σε 50 ευρώ (επιδότηση 28 λεπτά το λίτρο).

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ σε ηπειρωτική και 35 ευρώ σε νησιωτική περιοχή.

Υπολογισμός κόστους:

Υπάρχουν περίπου 3 εκατ. φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν έστω ένα αυτοκίνητο και δηλώνεται οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι η μέση κατανάλωση, πανελλαδικά, ανά φορολογούμενο (που διαθέτει ένα αυτοκίνητο) υπολογίζεται σε περίπου 54 λίτρα το μήνα. Το ύψος της ανωτέρω επιδότησης υπολογίζεται σε 130 εκατ. ευρώ.

Ενδεικτικά, αναφέρω ένα παράδειγμα: Με 2,10 ευρώ η βενζίνη σε ηπειρωτική περιοχή, ο καταναλωτής πληρώνει τη βενζίνη, για 60 λίτρα κατανάλωση μηνιαίως, με τιμή 1,88 ευρώ.

2. Επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, η τιμή πώλησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) για τον Απρίλιο, που καταναλώνεται στην εσωτερική αγορά. Η επιδότηση αφορά 12 λεπτά το λίτρο στην πηγή, έτσι ώστε το όφελος στην τελική τιμή (συνυπολογίζοντας το ΦΠΑ) να ανέλθει σε 15 λεπτά το λίτρο. Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται η τελική τιμή πώλησης diesel να μειωθεί, με βάση τις σημερινές τιμές από 2 σε 1,85 ευρώ το λίτρο. Ο έλεγχος της τιμής, ειδικά του πετρελαίου κίνησης, κρίνεται απαραίτητος για τη συγκράτηση των τιμών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το κόστος εκτιμάται σε περίπου 23 εκατ. ευρώ για τον Απρίλιο.

3. Επιπλέον δίνεται κατά τον μήνα Απρίλιο αποζημίωση ειδικού σκοπού στις υπηρεσίες ταξί (ΚΑΔ 49.32 και ΚΑΔ 52.21.29.01) ύψους 200 ευρώ, ώστε να καλυφθεί το αυξημένο κόστος καυσίμου Μαρτίου και Απριλίου. Αφορά 28.600 εκμεταλλευτές και οδηγούς ταξί με κόστος 5,7 εκατ. ευρώ.

Τελικά, δίνουμε πολλά ή λίγα χρήματα; Η απάντηση είναι ότι δίνουμε όσα μπορούμε. Γιατί μπορούμε; Διότι είχαμε καλύτερη απόδοση φορολογικών εσόδων το πρώτο δίμηνο και πήγαμε καλύτερα, από πλευράς ανάπτυξης, το 2021. Κι αυτό, μας δίνει μία κάπως καλύτερη πρόβλεψη, σε σχέση με αυτήν που είχαμε κάνει στον προϋπολογισμό. Αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι η οικονομία μας πλήττεται, λόγω του πολέμου. Γίνονται πιο πλούσιοι οι Καταριανοί και οι Σαουδάραβες. Δεν πρέπει, επίσης, να ξεχνάμε ότι και φέτος, ο προϋπολογισμός μας θα έχει έλλειμμα -πολύ μικρότερο, βέβαια, από το 2020 και το 2021- αλλά έλλειμμα. Συνεπώς, έχουμε δανεισμό και τα δανεικά κάποτε στο μέλλον θα πρέπει να πληρωθούν. Οπότε, οφείλουμε να είμαστε, πάντα, πολύ προσεκτικοί. Εκ των πραγμάτων, τα μέτρα που λαμβάνουμε καλύπτουν, κατά προτεραιότητα, αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη. Ακόμη κι όταν τα ποσά, κατ’ άτομο, είναι μικρά. Ένα παλικάρι με ένα μηχανάκι, που δουλεύει με τον κατώτατο μισθό, παίρνει -με το μέτρο της επιδότησης των καυσίμων- 30 ευρώ. Είναι λίγα, αλλά είναι ένα καθαρό, επιπλέον μεροκάματο και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του καυσίμου, με το οποίο θα επιβαρυνθεί για το επόμενο τρίμηνο. Οι παρεμβάσεις που κάνουμε είναι μετρημένες και στοχευμένες. Επειδή αυτή η κρίση πλήττει την πλειονότητα, προσπαθούμε με περιορισμένους πόρους και στοχευμένα να ανοίξουμε, έστω και με μια μικρή βοήθεια, την περίμετρο των δικαιούχων. Είναι μία δύσκολη εποχή, που ελπίζουμε να περάσει σύντομα και να προχωρήσουμε, επιτέλους, μπροστά, χωρίς άλλες εξωγενείς κρίσεις και περισπασμούς.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Παρακαλώ πολύ για τις ερωτήσεις σας.

ΑΜ. ΚΑΤΖΟΥ: Κύριε Σταϊκούρα, θεωρείτε ότι το ανώτατο εισοδηματικό όριο των 30.000 ευρώ πιάνει αρκετούς πολίτες, αρκετά νοικοκυριά; Γιατί υπάρχει μία κριτική από την πλευρά της Αντιπολίτευσης και δη της Αξιωματικής. Ευχαριστώ.

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Οι εκτιμήσεις μας είναι ότι πιάνει 3 εκατομμύρια συμπατριώτες μας, που έχουν τα εισοδηματικά κριτήρια και τα αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητο. Άρα, καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος αυτών που πραγματικά έχουν ανάγκη. Καλύπτει τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα και σημαντικό τμήμα της μεσαίας τάξης.

ΑΘ. ΑΚΡΙΒΟΥ: Κύριε Σκρέκα, επειδή είπατε ότι η τιμή τον Μάρτιο της ηλεκτρικής ενέργειας είναι πάνω από τα 300 ευρώ, γιατί αποφασίσατε τον Μάρτη να παραμείνει η ίδια επιδότηση, στα 39 ευρώ;

Κ. ΣΚΡΕΚΑΣ: Οι λογαριασμοί του Μαρτίου και στο φυσικό αέριο και στην ηλεκτρική ενέργεια έρχονται με τιμές, οι οποίες προσδιορίζονται με βάση τον προηγούμενο μήνα. Άρα, η μέση τιμή του Φεβρουαρίου στο φυσικό αέριο είναι πολύ πιο χαμηλή από τις τρέχουσες τιμές. Άρα, τον Μάρτιο οι λογαριασμοί θα έρθουν με χαμηλότερες τιμές στα νοικοκυριά από αυτές που προσδιορίζονται σήμερα, οι τρέχουσες τιμές προσδιορίζονται στα διεθνή χρηματιστήρια, και το ίδιο συμβαίνει και στην ηλεκτρική ενέργεια. Υπάρχει μία καθυστέρηση, μια χρονοκαθυστέρηση ενός μηνός. Για αυτό διατηρούμε την ίδια επιδότηση τον Μάρτιο σε σχέση με τον Φεβρουάριο και σχεδόν διπλασιάζουμε, όπως είδατε, τις ενισχύσεις και τις επιδοτήσεις για τον Απρίλιο.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστούμε πολύ».





