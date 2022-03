Κόσμος

ΗΠΑ: Μεγάλη φωτιά σε εμπορικό κέντρο

Ποια ήταν τα αίτια της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο της Νέας Υόρκης.

Εικόνα αρχείου

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε εμπορικό κέντρο στη συνοικία Φλάσινγκ της Νέας Υόρκης, προκαλώντας συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο εσωτερικό του εμπορικού κέντρου γύρω στις 6 το πρωί (τοπική ώρα) και εξαπλώθηκε ταχύτατα.

Τμήμα της οροφής κατέρρευσε, σύμφωνα με αναφορές των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή αγνοούμενοι, σύμφωνα με τον Ρίτσαρντ Μπλάτους, επικεφαλής των επιχειρήσεων της πυροσβεστικής της Νέας Υόρκης.

Το εμπορικό κέντρο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του Φλάσινγκ στο Κουίνς, όπου διαμένει μεγάλη ασιατική κοινότητα.

