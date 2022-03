Κόσμος

Μπάιντεν κατά Πούτιν: είναι ένας δολοφόνος δικτάτορας

Πυρά κατά του Ρώσου προέδρου εξαπέλυσε ο Τζο Μπάιντεν χρησιμοποιώντας πολύ σκληρή γλώσσα κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται για 22η ημέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, "απασφάλισε" και μίλησε με πολύ σκληρή γλώσσα για τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο αμερικανός πρόεδρος, πριν από λίγες ώρες, είχε αποκαλέσει τον Ρώσο ομόλογό του, "εγκληματία πολέμου" και αυτή τη φορά δε δίστασε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την ημέρα του Αγίου Πατρικίου, τη γιορτή των Ιρλανδών, στο Καπιτώλιο, να τον αποκαλέσει "δολοφόνο, δικτάτορα και κακοποιό".

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε χαρακτηριστικά: «Τώρα έχετε την Ιρλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία να στέκονται μαζί ενάντια σε έναν δολοφόνο δικτάτορα, έναν αγνό κακοποιό που διεξάγει έναν ανήθικο πόλεμο εναντίον του λαού της Ουκρανίας…Η Ιρλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται. Για πρώτη φορά η Ιρλανδία είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

