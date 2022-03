Οικονομία

ΑΑΔΕ: Επιχειρήσεις εστίασης “ξεχνούσαν” να κόβουν αποδείξεις

Ένα νέο τρόπο έχουν βρει επιτήδειοι επιχειρηματίες - ιδιοκτήτες επιχειρήσεων εστίασης για να εισπράττουν από τους πελάτες τους τον ΦΠΑ και να μην τον αποδίδουν στην Εφορία.

Ένα νέο τρόπο έχουν βρει επιτήδειοι επιχειρηματίες - ιδιοκτήτες επιχειρήσεων εστίασης για να εισπράττουν από τους πελάτες τους τον ΦΠΑ και να μην τον αποδίδουν στην εφορία. Συγκεκριμένα, στις παραγγελίες, που λαμβάνουν μέσω των γνωστών πλατφορμών delivery, "ξεχνούν" να χρησιμοποιήσουν την ταμειακή μηχανή και παραδίδουν τα εδέσματα χωρίς απόδειξη!

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντόπισαν τρανταχτές περιπτώσεις φοροδιαφυγής, χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό όπλο, που έχουν στη διάθεσή τους. Μέσω αυτού, έχουν τη δυνατότητα τόσο να υπολογίζουν αρχικά - κατ΄ εκτίμηση - τις παραγγελίες, που γίνονται μέσω delivery, όσο, και στη συνέχεια, να επαληθεύουν και να καταλήγουν στον ακριβή αριθμό αυτών, αλλά και όσων παραδόθηκαν χωρίς να εκδοθεί απόδειξη.

Για να συμβεί αυτό, πέραν του ειδικού αλγορίθμου και της χρήσης Business Intelligence λογισμικού, ζητήθηκαν και απεστάλησαν από τις πλατφόρμες τα στοιχεία των συναλλαγών για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Στη διετία της πανδημίας, 2020 και 2021, πραγματοποιήθηκαν 34 εκτεταμένοι έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν συνολικά 846.536 μη εκδόσεις φορολογικών στοιχείων, που αντιστοιχούν σε καθαρή αποκρυβείσα ύλη 5,7 εκατ. ευρώ και μη αποδοθέντα ΦΠΑ, ύψους 1,3 εκατ. ευρώ.

Ενδεικτικά:

ΑΤΤΙΚΗ

Επιχείρηση εστίασης δεν είχε εκδώσει στις χρήσεις 2017 - 2019, 117.000 αποδείξεις, καθαρής αξίας 680.000 ευρώ και ΦΠΑ 143.000 ευρώ.

Επιχείρηση εστίασης δεν είχε εκδώσει στις χρήσεις 2017 - 2019, 48.000 αποδείξεις, καθαρής αξίας 450.000 ευρώ και ΦΠΑ 95.000 ευρώ.

Επιχείρηση εστίασης δεν είχε εκδώσει στις χρήσεις 2017 - 2019, 110.000 αποδείξεις, καθαρής αξίας 945.000 ευρώ και ΦΠΑ 198.000 ευρώ.

ΚΡΗΤΗ

Επιχείρηση εστίασης δεν είχε εκδώσει στη χρήση 2020, 31.000 αποδείξεις, καθαρής αξίας 172.000 ευρώ και ΦΠΑ 39.000 ευρώ.

Επιχείρηση εστίασης δεν είχε εκδώσει στη χρήση 2020, 44.000 αποδείξεις, καθαρής αξίας 258.000 ευρώ και ΦΠΑ 57.500 ευρώ.

Επιχείρηση εστίασης δεν είχε εκδώσει στη χρήση 2020, 31.200 αποδείξεις, καθαρής αξίας 111.000 ευρώ και ΦΠΑ 31.000 ευρώ.

Επιχείρηση εστίασης δεν είχε εκδώσει στη χρήση 2020, 18.900 αποδείξεις, καθαρής αξίας 139.000 ευρώ και ΦΠΑ 30.000 ευρώ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επιχείρηση εστίασης δεν είχε εκδώσει στις χρήσεις 2018-2019, 20.000 αποδείξεις, καθαρής αξίας 116.000 ευρώ και ΦΠΑ 26.000 ευρώ.

Επιχείρηση εστίασης δεν είχε εκδώσει στις χρήσεις 2018-2019, 19.800 αποδείξεις, καθαρής αξίας 138.000 ευρώ και ΦΠΑ 31.500 ευρώ.

Επιχείρηση εστίασης δεν είχε εκδώσει στις χρήσεις 2018-2019, 22.000 αποδείξεις, καθαρής αξίας 119.000 ευρώ και ΦΠΑ 27.000 ευρώ.

Επιχείρηση εστίασης δεν είχε εκδώσει στις χρήσεις 2018-2019, 19.000 αποδείξεις, καθαρής αξίας 104.000 ευρώ και ΦΠΑ 20.000 ευρώ.

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση εστίασης στα Ιωάννινα δεν είχε εκδώσει στις χρήσεις 2017-2020, 46.000 αποδείξεις, καθαρής αξίας 243.000 ευρώ και ΦΠΑ 52.000 ευρώ.

Επιχείρηση εστίασης στην Πάτρα δεν είχε εκδώσει στις χρήσεις 2018-2020, 20.000 αποδείξεις, καθαρής αξίας 160.000 ευρώ και ΦΠΑ 31.500 ευρώ.