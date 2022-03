Life

“Ήλιος”: Νέα επεισόδια με ανατροπές, απειλές και συγκρούσεις (εικόνες)

Πάρτε μια "γεύση" από όσα θα δούμε στην συγκλονιστική συνέχεια της σειράς του ΑΝΤ1.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην σειρά του ΑΝΤ1, "Ήλιος" που προβάλλετα από Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 21:30.

Πάρτε μια γεύση από τα επόμενα επεισόδια της σειράς...

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 120

Η Λεϊλά ζητάει ασφαλιστικά μέτρα για να πάρει την κόρη της από την Αλίκη μια ώρα αρχύτερα. Η Αλίκη βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπη με τον Παύλο, ο οποίος νιώθει άσχημα, γιατί καταλαβαίνει ότι, υπερασπιζόμενος την Λεϊλά, χάνει τη φιλία της Αλίκης. Ο Νικήτας ζητάει από τον Αντώνη να πει την αλήθεια στην Λήδα, ενώ η Λήδα βλέπει τον Κωνσταντίνο να απομακρύνεται κρατώντας ξαφνικά μια ψυχρή στάση απέναντί της. Η Αθηνά, ο Αχιλλέας, η Βίβιαν και ο Μάνος χτίζουν σιγά – σιγά μια φιλική σχέση, προσπαθώντας να αφήσουν πίσω τους την παρεξήγηση που τους έφερε αντιμέτωπους. Η Ελένη, σοκαρισμένη, ανακαλύπτει πως η γυναίκα που μπήκε ανάμεσα σ’ αυτήν και τον Ιάσωνα είναι η Μυρτώ. Η Αζίζα το σκάει από το σπίτι…

ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 121

Η Αλίκη ταράζεται όταν επιστρέφει στο σπίτι και δεν βρίσκει πουθενά την Αζίζα. Πιστεύει πως την έχει αρπάξει η Λεϊλά και ενημερώνει την Αθηνά. Η Λήδα πληγώνεται όταν μαθαίνει πως ο Αντώνης απαγόρευσε στον Κωνσταντίνο να την βλέπει. Ο Χρήστος δεν φεύγει από το πλευρό της Σοφίας που βρίσκεται ακόμα σε άσχημη κατάσταση στο νοσοκομείο. Η Ελένη νιώθει προδομένη και διώχνει τον Ιάσωνα από το σπίτι. Ο Μάνος ζητάει από τον Αχιλλέα να γίνει ο νονός του παιδιού του. Η μαμά της Σοφίας φτάνει στην Καβάλα να την δει και έρχεται σε ρήξη με τον Χρήστο...

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 122

Στο σπίτι της Αλίκης επικρατεί ένταση ανάμεσα στην Αλίκη και τη Λεϊλά. Διαφωνούν για τα πάντα σχετικά με την Αζίζα, ενώ ο Παύλος παίρνει θέση υπέρ της Λεϊλά… Η Εύα, προσπαθώντας να βοηθήσει, κάνει κάτι που θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα. Ο Αχιλλέας και η Αθηνά κάνουν μια πρόταση στον Μάνο που θα του δώσει μεγάλη χαρά. Ο Χρήστος πιέζεται από τη μητέρα της Σοφίας να δώσει εντολή στους γιατρούς να σώσουν τη Σοφία κι όχι το μωρό. Η Λήδα προσπαθεί να έρθει κοντά με τον Κωνσταντίνο, ενώ, ταυτόχρονα, απομακρύνεται από τον Αντώνη…

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 123

Η Αλίκη προσπαθεί να κρατήσει μια ισορροπία με την Λεϊλά για το καλό της Αζίζα. Όλα, όμως, ανατρέπονται όταν η Εύα ανακαλύπτει δυο πλαστά διαβατήρια στην τσάντα της Λεϊλά… Η Αθηνά δέχεται να πάνε όλοι μαζί μια εκδρομή με τον Μάνο και τη Βίβιαν, χωρίς να υποψιάζεται την αλήθεια για εκείνον. Η Λήδα προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη της να γνωρίσει καλύτερα τον Κωνσταντίνο και στην απόσταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σ’ εκείνη και στον Αντώνη. Η Ελένη αποφασίζει να δώσει ξανά μια ευκαιρία στον Ιάσωνα. Η Λεϊλά δέχεται απειλές απ’ τους διακινητές, ενώ η Ελπίδα μαθαίνει για την αληθινή της δράση. Ο Μάνος εκμεταλλεύεται ένα ατύχημα του Αχιλλέα προκειμένου να εκτελέσει το σκοτεινό του σχέδιο…

