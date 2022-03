Πολιτική

Παναγιωτόπουλος: κανένα θέμα “συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, διέψευσε τις δηλώσεις του Χουλουσί Ακάρ, που ανέφερε σε τουρκικά μέσα ότι συζήτησαν τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου.

«Με τον Χ. Ακάρ συζητήσαμε σε πολύ καλό κλίμα τις προϋποθέσεις και δυνατότητες εμπέδωσης ενός κλίματος ηρεμίας και ασφάλειας στην περιοχή του Αιγαίου, μακριά από εντάσεις, προκλητικές συμπεριφορές και δηλώσεις εντυπωσιασμού».

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, με σημερινή του δήλωση αναφορικά με το αντικείμενο της συνάντησης που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του στο περιθώριο της έκτακτης υπουργικής συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

«Συμφωνήσαμε ότι το ήπιο κλίμα στις διμερείς σχέσεις μπορεί να αποβεί εξαιρετικά επωφελές και για τις δύο χώρες μας, ιδίως ενόψει της επερχόμενης τουριστικής περιόδου» υπογράμμισε ο Ν. Παναγιωτόπουλος και ξεκαθάρισε: «Ασφαλώς, και δεν τέθηκε θέμα "συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου", και ούτε άλλωστε μπορούσε να τεθεί».

Νωρίτερα, ερωτηθείς για το πώς είναι η κατάσταση τελευταία στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, ο Χουλουσί Ακάρ απάντησε: «Με την Ελλάδα διεξήχθησαν θετικές και εποικοδομητικές συνομιλίες για θέματα της επικαιρότητας. Βάλαμε στο τραπέζι τα θέματά μας με ειλικρίνεια, ανοιχτά, έντιμα και με διαφάνεια» και πρότεινε την από κοινού τουριστική και πλουτοπαραγωγική εκμετάλλευση του Αιγαίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Λέων: όσοι μιλούν, “βοηθούν” τον δράστη… εάν υπάρχει (βίντεο)

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Πότε θα καταργηθεί το πιστοποιητικό εμβολιασμού

Συντάξεις Απριλίου - ΕΦΚΑ: Οι ημερομηνίες πληρωμής