Κόσμος

Μαρίνα Οβσιάνικοβα: Παραιτήθηκε η Ρωσίδα δημοσιογράφος με το αντιπολεμικό πλακάτ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο γαλλικό ενημερωτικό δίκτυο France 24.

Η Ρωσίδα δημοσιογράφος Μαρίνα Οβσιάνικοβα, που αναδείχθηκε σε ηγερία του αντιπολεμικού κινήματος μετά την παρέμβασή της κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού δελτίου για να καταγγείλει την επίθεση στην Ουκρανία, θα αποχωρήσει από το τηλεοπτικό δίκτυο Pervy Kanal με δική της πρωτοβουλία, δήλωσε σήμερα.

«Σήμερα, μετέβην στο Οστάνκινο (έδρα του τηλεοπτικού δικτύου), κατέθεσα όλα μου τα έγγραφα για την παραίτησή μου», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο γαλλικό ενημερωτικό δίκτυο France 24.

Η Μαρίνα Οβσιάνικοβα εισέβαλε στο στούντιο σε ζωντανή σύνδεση τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στη Ρωσία, στο δίκτυο Pervy Kanal, κρατώντας ένα πλακάτ με το οποίο επέκρινε τη στρατιωτική επιχείρηση της Μόσχας στην Ουκρανία και καταγγέλλοντας την «προπαγάνδα» των μέσων που ελέγχονται από την εξουσία.

Εξήγησε ότι ήθελε να «στείλει ένα δυνατό μήνυμα για να πει ότι οι Ρώσοι είναι αντίθετοι στον πόλεμο, ότι δεν πρέπει να νιώθουμε υπερήφανοι για την προπαγάνδα και για όσα λέμε στην τηλεόραση και ότι πρέπει να κάνουμε τον διαχωρισμό μεταξύ του ψέματος και της αλήθειας».

«Φοβάμαι, σίγουρα, όμως δεν πιστεύω ότι ανήκω στα αποβράσματα», υπερασπίστηκε τον εαυτό της, ερωτηθείσα σχετικά με την επίσημη ρητορική εναντίον των αντιπολεμικών ακτιβιστών στη Ρωσία.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η σύρραξη στην Ουκρανία αποκαλύπτει ποιοι είναι οι «προδότες» στη Ρωσία.

Για τη δημοσιογράφο, «οι άνθρωποι που κατεβαίνουν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν, δεν είναι προδότες, είναι πολίτες». «Η ρωσική κοινωνία είναι διχασμένη, ένα μέρος της, ενδεχομένως το 50%, τάσσεται κατά του πολέμου και το άλλο 50% στηρίζει τον πρόεδρο Πούτιν», υποστήριξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Λέων: όσοι μιλούν, “βοηθούν” τον δράστη… εάν υπάρχει (βίντεο)

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Πότε θα καταργηθεί το πιστοποιητικό εμβολιασμού

Συντάξεις Απριλίου - ΕΦΚΑ: Οι ημερομηνίες πληρωμής