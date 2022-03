Πολιτική

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το ΕΣΠΑ

Ολοκληρώθηκε η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης, για το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου ψήφισαν η ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ, ενώ καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΕΛ.ΛΥ και ΜεΡΑ25.

Επίκεντρο της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, ήταν η κατεύθυνση των νέων κοινοτικών πόρων και οι χθεσινές εξαγγελίες του πρωθυπουργού, με τα νέα μέτρα στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Κλείνοντας την συζήτηση, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης, απέρριψε τις κατηγορίες περί αδράνειας της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και ανοχής της απέναντι στα καρτέλ, ενώ κάλεσε τα κόμματα να δώσουν τη θετική ψήφο τους για να προχωρήσουν τα νέα αναπτυξιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ.

«Το να λέτε ως καραμέλα ότι υπηρετούμε τα καρτέλ είναι και ψευδές και άδικο. Είναι προφανές ότι αυτή η κυβέρνηση υπηρετεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Η δική μας παράταξη παραμένει βαθειά λαϊκή παράταξη στον μέσο Έλληνα και παραμένει δίπλα του. Ο ελληνικός λαός θα μας κρίνει όλους όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Και θα κρίνει εξαιρετικά δίκαια γιατί μπορεί να αναγνωρίσει ποιος δουλεύει και ποιος είναι δίκαιος. Γιατί η αντιπαράθεση για την αντιπαράθεση δεν θα μας βγει σε καλό. Δεν μας βγήκε σε καλό στο παρελθόν. Η πλειοδοσία και μοιραία είναι και πολύ επικίνδυνη μπορεί να αποβεί σε όλους εμάς», υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης και κατέληξε:

«Το νομοσχέδιο μόνο οφέλη θα φέρει στους Έλληνες πολίτες από τα χιλιάδες προγράμματα για τους δήμους, τις Περιφέρειες, τις επιχειρήσεις. Όλοι τους θα αποκτήσουν πρόσβαση στα προγράμματα. Και θα είναι ένα πολύ ωραίο πολιτικό μήνυμα, αν το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων δώσουν τη θετική τους ψήφο και επιτρέψουν την έκδοση των νέων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ».

