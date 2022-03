Κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ξεκίνησαν σήμερα. Δείτε πόσες μέρες θα διαρκέσουν και σε ποια σημεία θα πραγματοποιούνται εργασίες.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών θα πραγματοποιηθούν στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου στα Μέγαρα σύμφωνα με ενημέρωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα από 18/3 έως 16/5, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 19.00΄, θα πραγματοποιείται λόγω εκτέλεσης εργασιών προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Γεωργιάδη, περιοχής Δήμου Μεγαρέων.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του Βόρειου (δεξιού) παραδρόμου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου.

Στη σχετική ανακοίνωση απευθύνεται έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέξας: Πολύνεκρο τροχαίο προκάλεσε... 13χρονος οδηγός (εικόνες)

Ουκρανία: Στρατιώτης παίζει τον εθνικό ύμνο με το βιολί του (βίντεο)

Πόλεμος στην Ουκρανία - Λβιλ: Εκρήξεις στο αεροδρόμιο (εικόνες)