Σάκκαρη - Indian Wells: στις “4” με επική εμφάνιση

Ποια θα είναι η αντίπαλος της στον κρίσιμο αγώνα που δίνει το ένα από τα δύο εισιτήρια για τον τελικό της διοργάνωσης.

Μετά από ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση και παρότι μπήκε νωθρά στο ματς, η Μαρία Σάκκαρη πήρε πανηγυρικά το "εισιτήριο" για τους ημιτελικούς του Indian Wells, για πρώτη φορά στην καριέρα της, επικρατώντας της Έλενα Ρουμπάκινα (νο20, Καζακστάν) με 2-0 σετ (7-5, 6-4).

Αντίπαλός της στην τετράδα θα είναι η νικήτρια του ζευγαριού που ακολουθεί στο πρόγραμμα ανάμεσα στην Πάουλα Μπαντόσα και στην Βερόνικα Κουντερμέτοβα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, που από την προσεχή εβδομάδα θα ανέβει μία θέση στην παγκόσμια κατάταξη και θα βρεθεί στο νο5, αν και βρέθηκε να χάνει με 4-1 στα game του πρώτου σετ, ανέβασε το ρυθμό της, πήρε τρία συνεχόμενα ισοφαρίζοντας σε 4-4 και λίγο αργότερα έφτασε στο 7-5 και στο 1-0.

Στο δεύτερο σετ ξεκίνησε με break και παρότι η 22χρονη Ρουμπάκινα την πίεσε πάρα πολύ, η 26χρονη κατάφερε να κρατήσει το σερβίς της και να φτάσει στη νίκη με 6-4 και στην πρόκριση στους ημιτελικούς του τουρνουά που διεξάγεται στην Καλιφόρνια.

Η 3η εφετινή συμμετοχή της Σάκκαρη σε προημιτελική φάση, μετά τα τουρνουά σε Αγία Πετρούπολη και Ντόχα, στέφθηκε και πάλι με επιτυχία. Μετά την ήττα από την Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα στην Ντόχα, πριν από περίπου ένα χρόνο, από τότε μέχρι και σήμερα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια παραμένει αήττητη σε φάση των "8" μετρώντας 8 σερί νίκες (16-0 σετ) μερικές εκ των οποίων απέναντι σε μεγάλα ονόματα, όπως η Οσάκα, η Χάλεπ, η Πλίσκοβα και η Σφιόντεκ.

Η Σάκκαρη, παράλληλα, πήρε ρεβάνς από την Ρουμπάκινα, στην 2η μεταξύ τους αναμέτρηση, μετά την ήττα της στους ημιτελικούς της Αγίας Πετρούπολης με 1-2 (3-6, 7-5, 6-1).

